https://ria.ru/20240830/portugalija-1969566150.html

В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ

В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024

В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ

Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести, сообщает газета Diario de Noticias. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:08

2024-08-30T18:08

2024-08-30T18:08

в мире

португалия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести, сообщает газета Diario de Noticias. "Подтверждена гибель трех из пяти солдат национальной республиканской гвардии, считавшихся пропавшими без вести после того, как пожарный вертолет разбился", - говорится в публикации. По данным издания, пилот вертолета был спасен и доставлен в больницу, еще двое военных считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html

португалия

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в мире, португалия