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В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
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18:08 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/portugalija-1969566150.html
В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ
В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ
Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести, сообщает газета Diario de Noticias. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:08
2024-08-30T18:08
в мире
португалия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести, сообщает газета Diario de Noticias. "Подтверждена гибель трех из пяти солдат национальной республиканской гвардии, считавшихся пропавшими без вести после того, как пожарный вертолет разбился", - говорится в публикации. По данным издания, пилот вертолета был спасен и доставлен в больницу, еще двое военных считаются пропавшими без вести.
https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html
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в мире, португалия
В мире, Португалия
В Португалии разбился пожарный вертолет, пишут СМИ

Diario de Noticias: при крушении вертолета в Португалии погибли трое военных

© РИА Новости / Яков Андреев | Перейти в медиабанкВертолет AS350
Вертолет AS350 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
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Вертолет AS350. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожарный вертолет разбился в Португалии, трое военных, находившихся на борту, погибли, еще двое пропали без вести, сообщает газета Diario de Noticias.
"Подтверждена гибель трех из пяти солдат национальной республиканской гвардии, считавшихся пропавшими без вести после того, как пожарный вертолет разбился", - говорится в публикации.
По данным издания, пилот вертолета был спасен и доставлен в больницу, еще двое военных считаются пропавшими без вести.
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28 августа, 13:41
 
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