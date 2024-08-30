https://ria.ru/20240830/pomosch-1969448593.html

Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 30.08.2024

Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:04

2024-08-30T13:04

2024-08-30T13:04

надежные люди

алтайский край

барнаул

сво

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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Шесть "коней" к отправке готовы: "Народный фронт" совместно с администрацией Барнаула направляет "за ленточку" автомобили повышенной проходимости. На трале шесть машин: буханки, "Нивы" и "УАЗики", - говорится в сообщении. Уточняется, что автомобили прибудут на передовую в начале следующей недели. Машины получат защитники авдеевского направления. За автомобили бойцы благодарят предпринимателей, депутатов и волонтеров объединения "Разведка Сибирь".

https://ria.ru/20240830/gumgruz-1969427761.html

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

алтайский край, барнаул, сво