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Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 30.08.2024
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:04
2024-08-30T13:04
2024-08-30T13:04
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Шесть "коней" к отправке готовы: "Народный фронт" совместно с администрацией Барнаула направляет "за ленточку" автомобили повышенной проходимости. На трале шесть машин: буханки, "Нивы" и "УАЗики", - говорится в сообщении. Уточняется, что автомобили прибудут на передовую в начале следующей недели. Машины получат защитники авдеевского направления. За автомобили бойцы благодарят предпринимателей, депутатов и волонтеров объединения "Разведка Сибирь".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, барнаул, сво
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, СВО