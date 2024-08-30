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Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 30.08.2024
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Надежные люди
 
13:04 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/pomosch-1969448593.html
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края - РИА Новости, 30.08.2024
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края
Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:04
2024-08-30T13:04
надежные люди
алтайский край
барнаул
сво
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БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном отделении "Народного фронта". "Шесть "коней" к отправке готовы: "Народный фронт" совместно с администрацией Барнаула направляет "за ленточку" автомобили повышенной проходимости. На трале шесть машин: буханки, "Нивы" и "УАЗики", - говорится в сообщении. Уточняется, что автомобили прибудут на передовую в начале следующей недели. Машины получат защитники авдеевского направления. За автомобили бойцы благодарят предпринимателей, депутатов и волонтеров объединения "Разведка Сибирь".
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алтайский край, барнаул, сво
Надежные люди, Алтайский край, Барнаул, СВО

Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края

© Фото : Народный фронт Алтайский край/ВКонтактеШесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Народный фронт Алтайский край/ВКонтакте
Шесть автомобилей из Алтайского края доставили участникам спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 30 авг – РИА Новости. Шесть внедорожников отправили участникам спецоперации из Алтайского края, они предназначены защитникам авдеевского направления, сообщили в региональном отделении "Народного фронта".
"Шесть "коней" к отправке готовы: "Народный фронт" совместно с администрацией Барнаула направляет "за ленточку" автомобили повышенной проходимости. На трале шесть машин: буханки, "Нивы" и "УАЗики", - говорится в сообщении.
Уточняется, что автомобили прибудут на передовую в начале следующей недели. Машины получат защитники авдеевского направления.
За автомобили бойцы благодарят предпринимателей, депутатов и волонтеров объединения "Разведка Сибирь".
Очередной гуманитарной груз из Алтайского края, отправленный в зону СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Надежные людиАлтайский крайБарнаулСВО
 
 
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