https://ria.ru/20240830/pomosch-1969417362.html

Объем помощи оренбуржцам по паводку составил почти 21 млрд рублей

Объем помощи оренбуржцам по паводку составил почти 21 млрд рублей - РИА Новости, 30.08.2024

Объем помощи оренбуржцам по паводку составил почти 21 млрд рублей

В Оренбургской области продолжается работа по оказанию финансовой помощи жителям, дома которых попали в зону подтопления во время весеннего паводка, общий объем РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:40

2024-08-30T11:40

2024-08-30T11:40

оренбургская область

денис паслер

жилье

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Оренбургской области продолжается работа по оказанию финансовой помощи жителям, дома которых попали в зону подтопления во время весеннего паводка, общий объем помощи составил почти 21 миллиард рублей, сообщает пресс-служба облправительства. Отмечается, что с момента установления режима ЧС в регионе была развернута масштабная работа по предоставлению мер поддержки пострадавшим. По инициативе губернатора Дениса Паслера в дополнение к предусмотренной федеральным законодательством единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости были приняты региональные меры поддержки: выплаты на аренду жилья и владельцам садовых домиков. "Всего принято от оренбуржцев 604 025 заявлений на оказание различных видов финансовой помощи. Выплаты произведены 370 627 жителям на сумму 9 миллиардов 887 миллионов рублей. В том числе единовременную помощь в размере 10 или 20 тысяч рублей получили 308 113 тысяч человек, финансовую помощь в размере 50 или 100 тысяч рублей – 62 463 человека", - говорится в сообщении. Кроме того, выплата на аренду жилья поступила 4129 оренбуржцам на сумму 233,25 миллиона рублей. Выплаты в размере 75 000 рублей произведены 3337 владельцам садовых домиков на сумму 243,6 миллиона рублей. Также было принято решение об увеличении в 1,5 раза размера выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: единовременной материальной помощи – с 10 до 15 тысяч рублей и с 20 до 25 тысяч рублей; финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости – до 75 тысяч рублей при частичной и до 150 тысяч рублей при полной утрате; единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью – с 200 до 300 тысяч рублей при легком вреде, с 400 до 600 тысяч рублей при среднем или тяжком вреде здоровью. Единовременное пособие членам семьи погибших или умерших – до 1,5 миллиона рублей. По данным пресс-службы, выплаты будут проиндексированы по поступлении средств из федерального бюджета и направлены на счета граждан в беззаявительном порядке. Дополнительное обращение в органы социальной защиты необходимо только в случае закрытия или изменения счетов, на которые ранее перечислялись выплаты. В таких случаях необходимо предоставить новые банковские реквизиты в филиал Центра социальной поддержки населения по месту жительства. Для доначисления полученных пострадавшими сумм потребуется дополнительно более 4,2 миллиарда рублей. Оренбуржцам одобрено почти 11 миллиардов рублей компенсации за утраченное и поврежденное во время паводка жилье. "По данным на 29 августа, на компенсации за утраченное и поврежденное во время паводка жилье подано 26,5 тысячи заявлений. Из них рассмотрено более 22 тысяч заявлений (83 %), выплаты одобрены для 15,5 тысячи оренбуржцев", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240827/orenburzhe-1968683360.html

https://ria.ru/20240826/goroda-1968616213.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, жилье