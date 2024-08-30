https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969587655.html

Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе

Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе - РИА Новости, 30.08.2024

Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – хороший повод для самого предпринимателя осознать "истинную ценность" заявлений Запада о свободе слова, РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:59

2024-08-30T19:59

2024-08-30T19:59

в мире

франция

россия

париж

павел дуров

дмитрий полянский

telegram

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg

ООН, 30 авг – РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – хороший повод для самого предпринимателя осознать "истинную ценность" заявлений Запада о свободе слова, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Для него это хорошая возможность прямо сейчас по-настоящему осознать истинную ценность заявлений Запада о свободе слова", - сказал российский дипломат. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240830/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240830/rossijane-1969432520.html

франция

россия

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, париж, павел дуров, дмитрий полянский, telegram, оон, задержание павла дурова во франции