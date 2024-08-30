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Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе
Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе - РИА Новости, 30.08.2024
Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – хороший повод для самого предпринимателя осознать "истинную ценность" заявлений Запада о свободе слова, РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:59
2024-08-30T19:59
2024-08-30T19:59
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции – хороший повод для самого предпринимателя осознать "истинную ценность" заявлений Запада о свободе слова, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Для него это хорошая возможность прямо сейчас по-настоящему осознать истинную ценность заявлений Запада о свободе слова", - сказал российский дипломат. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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В мире, Франция, Россия, Париж, Павел Дуров, Дмитрий Полянский, Telegram, ООН, Задержание Павла Дурова во Франции
Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе
Полянский призвал Дурова оценить реальную свободу слова на Западе после ареста