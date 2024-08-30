https://ria.ru/20240830/polya-1969546197.html

Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей

Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей - РИА Новости, 30.08.2024

Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей

Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:55

2024-08-30T16:55

2024-08-30T16:55

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте регионального правительства. Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора. "Порядка десяти процентов от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10-13 тысяч гектаров в сутки... Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом… По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - следует из сообщения. Отмечается, что машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро 30 августа в регионе обмолочено около 66,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превышает 169,5 тысячи тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В целом в регионе в этом году яровыми и яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. Помимо пшеницы, овса, ячменя, ржи, гороха, кукурузы, тюменские аграрии выращивают рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салатов и зелени.

https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор