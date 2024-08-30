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Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей
Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей - РИА Новости, 30.08.2024
Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей
Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:55
2024-08-30T16:55
2024-08-30T16:55
тюменская область
александр моор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155941/12/1559411204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1612db2757b74865717a39d1168065d.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте регионального правительства. Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора. "Порядка десяти процентов от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10-13 тысяч гектаров в сутки... Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом… По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - следует из сообщения. Отмечается, что машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро 30 августа в регионе обмолочено около 66,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превышает 169,5 тысячи тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В целом в регионе в этом году яровыми и яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. Помимо пшеницы, овса, ячменя, ржи, гороха, кукурузы, тюменские аграрии выращивают рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салатов и зелени.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор
Тюменская область, Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте регионального правительства.
Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора
.
"Порядка десяти процентов от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10-13 тысяч гектаров в сутки... Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом… По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - следует из сообщения.
Отмечается, что машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные.
По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро 30 августа в регионе обмолочено около 66,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превышает 169,5 тысячи тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара.
В целом в регионе в этом году яровыми и яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. Помимо пшеницы, овса, ячменя, ржи, гороха, кукурузы, тюменские аграрии выращивают рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салатов и зелени.