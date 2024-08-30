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Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей - РИА Новости, 30.08.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
16:55 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/polya-1969546197.html
Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей
Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей - РИА Новости, 30.08.2024
Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей
Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:55
2024-08-30T16:55
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте регионального правительства. Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора. "Порядка десяти процентов от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10-13 тысяч гектаров в сутки... Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом… По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - следует из сообщения. Отмечается, что машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные. По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро 30 августа в регионе обмолочено около 66,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превышает 169,5 тысячи тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара. В целом в регионе в этом году яровыми и яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. Помимо пшеницы, овса, ячменя, ржи, гороха, кукурузы, тюменские аграрии выращивают рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салатов и зелени.
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александр моор
Тюменская область, Александр Моор

Тюменские аграрии обмолотили около 10% зерновых полей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка пшеницы
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ТЮМЕНЬ, 30 авг – РИА Новости. Около десяти процентов полей с зерновыми культурами обмолочено в Тюменской области, урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом, сообщается на сайте регионального правительства.
Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании регионального президиума под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора.
"Порядка десяти процентов от запланированных зерновых культур убрано с полей Тюменской области. В среднем при хорошей погоде аграрии сейчас собирают урожай с 10-13 тысяч гектаров в сутки... Урожайность зерновых в текущем году выше, чем в прошлом… По прогнозам, урожай будет в пределах средних многолетних объемов. Критических рисков для продовольственной безопасности нет", - следует из сообщения.
Отмечается, что машинно-тракторный парк в хозяйствах региона полностью готов к уборочной страде, проблем с дизельным топливом нет, цены на него стабильные.
По данным областного департамента агропромышленного комплекса, на утро 30 августа в регионе обмолочено около 66,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор превышает 169,5 тысячи тонн при средней урожайности 25 центнеров с гектара.
В целом в регионе в этом году яровыми и яровыми культурами засеяно более 818,5 тысячи гектаров полей. Помимо пшеницы, овса, ячменя, ржи, гороха, кукурузы, тюменские аграрии выращивают рапс, подсолнечник, горчицу, лен, картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, различные виды салатов и зелени.
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