https://ria.ru/20240830/politsiya-1969370589.html

Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область

Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область - РИА Новости, 30.08.2024

Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область

Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:29

2024-08-30T05:29

2024-08-30T12:07

херсонская область

россия

горловка

илья середюк

общество

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КЕМЕРОВО, 30 авг – РИА Новости. Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Илья Середюк. "Сегодня мы проводили отряд кузбасских полицейских в Херсонскую область. Наши правоохранители будут оказывать содействие в поддержании общественного порядка и безопасности местным силовикам", – написал Середюк. Он подчеркнул, что в данный момент решается вопрос о защите интересов России. "Нам важно сделать жизнь в новых регионах безопасной и комфортной. Мы восстанавливаем инфраструктуру братской Горловки, а наши полицейские усилят безопасность на Херсонщине. Уверен, что все поставленные задачи наши полицейские выполнят с честью!", – добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html

https://ria.ru/20240806/mikrorayon-1964353439.html

херсонская область

россия

горловка

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херсонская область , россия, горловка, илья середюк, общество