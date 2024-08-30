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Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область - РИА Новости, 30.08.2024
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:29
2024-08-30T05:29
2024-08-30T12:07
херсонская область
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КЕМЕРОВО, 30 авг – РИА Новости. Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область для поддержания общественного порядка, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Илья Середюк. "Сегодня мы проводили отряд кузбасских полицейских в Херсонскую область. Наши правоохранители будут оказывать содействие в поддержании общественного порядка и безопасности местным силовикам", – написал Середюк. Он подчеркнул, что в данный момент решается вопрос о защите интересов России. "Нам важно сделать жизнь в новых регионах безопасной и комфортной. Мы восстанавливаем инфраструктуру братской Горловки, а наши полицейские усилят безопасность на Херсонщине. Уверен, что все поставленные задачи наши полицейские выполнят с честью!", – добавил врио губернатора.
https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html
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херсонская область , россия, горловка, илья середюк, общество
Херсонская область , Россия, Горловка, Илья Середюк, Общество
Отряд полицейских из Кузбасса отправился в Херсонскую область
Полицейские из Кузбасса отправились в Херсонскую область для поддержания порядка