https://ria.ru/20240830/pogoda-1969557773.html

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре - РИА Новости, 30.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

Среднемесячная температура в европейской части России на сентябрь ожидается выше средних многолетних наблюдений, сообщил на пресс-конференции в медиагруппе... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:35

2024-08-30T17:35

2024-08-30T17:35

общество

россия

астраханская область

таймыр

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Среднемесячная температура в европейской части России на сентябрь ожидается выше средних многолетних наблюдений, сообщил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. "Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений ожидается в Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, а также в Центральном федеральном округе практически во всех субъектах. Такая же тенденция в ЮФО, а это и Крым, и Краснодарский край", - сказал он. Количество осадков в Псковской, южной половине ЦФО и южной части Приволжского федерального округа, а также в Волгоградской и Астраханской областях предполагается меньше нормы, то есть ниже среднего многолетнего количества. На юге Краснодарского края осадки ожидаются около нормы, добавил синоптик. "В свою очередь, на азиатской территории России среднемесячная температура ожидается на большей части территории около средних многолетних значений, и только на Таймыре - выше нормы", - отметил Вильфанд. Месячное количество осадков предполагается на большей территории РФ около средних значений. В то время как на севере Таймыра и в Забайкальском крае - дефицит осадков. В Магаданской области и на востоке Якутии осадки ожидаются больше нормы. Синоптик добавил, что для москвичей приятным будет восстановление купального сезона, потому что последние дни были очень солнечными, и вода прогрелась. Так, температура воды в Москве-реке варьируется сейчас от 20 до 22 градусов. Это явление, по словам Вильфанда, очень редко случается, когда купальный сезон был прерван в августе, а в первой декаде сентября - восстановлен.

https://ria.ru/20240829/pogoda-1969316289.html

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

россия

астраханская область

таймыр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, астраханская область, таймыр, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии