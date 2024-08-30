https://ria.ru/20240830/pogoda-1969470223.html
Синоптик сообщил о погоде в Московском регионе 2 сентября
Синоптик сообщил о погоде в Московском регионе 2 сентября - РИА Новости, 30.08.2024
Синоптик сообщил о погоде в Московском регионе 2 сентября
Температура воздуха в столичном регионе будет близка к рекордным значениям и достигнет 28-30 градусов, что соответствует нормам погоды в Москве конца июня,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:55
2024-08-30T13:55
2024-08-30T14:15
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роман вильфанд
гидрометцентр
экология в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе будет близка к рекордным значениям и достигнет 28-30 градусов, что соответствует нормам погоды в Москве конца июня, заявил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Воздух в столичном регионе прогреется практически до 28-30 градусов, что близко к рекордным значениям и соответствует нормам конца июня", - сказал он. Синоптик добавил, что в целом на всей территории страны в первых числах сентября прогнозируется температура, близкая к рекордным значениям. Вильфанд также сообщил, что температура выше нормы на 4-8 градусов ожидается на всей европейской части территории России. Ситуация сохранится до 4 сентября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Синоптик сообщил о погоде в Московском регионе 2 сентября
Температура в Москве будет близка к рекордным значениям и достигнет 28 градусов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе будет близка к рекордным значениям и достигнет 28-30 градусов, что соответствует нормам погоды в Москве конца июня, заявил на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Воздух в столичном регионе прогреется практически до 28-30 градусов, что близко к рекордным значениям и соответствует нормам конца июня", - сказал он.
Синоптик добавил, что в целом на всей территории страны в первых числах сентября прогнозируется температура, близкая к рекордным значениям.
Вильфанд также сообщил, что температура выше нормы на 4-8 градусов ожидается на всей европейской части территории России.
Ситуация сохранится до 4 сентября.