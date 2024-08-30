https://ria.ru/20240830/pogoda-1969378645.html
Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу
Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу - РИА Новости, 30.08.2024
Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:06
2024-08-30T08:06
2024-08-30T08:06
общество
москва
михаил леус
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон, центр которого перемещается в районе Верхней Волги. Он удержит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, а температура немного превысит даже климатические нормы середины июля. Днем в Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 25-27 градусов - в мегаполисе, плюс 24-29 - в районах Московской области", - рассказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус
Общество, Москва, Михаил Леус
Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу
Синоптик Леус: без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон, центр которого перемещается в районе Верхней Волги. Он удержит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, а температура немного превысит даже климатические нормы середины июля. Днем в Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 25-27 градусов - в мегаполисе, плюс 24-29 - в районах Московской области", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 755 миллиметров ртутного столба.