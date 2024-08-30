https://ria.ru/20240830/pogoda-1969378645.html

Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу

Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу - РИА Новости, 30.08.2024

Москвичам пообещали июльскую погоду в пятницу

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:06

2024-08-30T08:06

2024-08-30T08:06

общество

москва

михаил леус

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон, центр которого перемещается в районе Верхней Волги. Он удержит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, а температура немного превысит даже климатические нормы середины июля. Днем в Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 25-27 градусов - в мегаполисе, плюс 24-29 - в районах Московской области", - рассказал Леус. Синоптик уточнил, что ветер будет дуть восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление выше нормы, в течение дня показания барометров будут меняться мало, они составят 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240829/sinoptik-1969309550.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус