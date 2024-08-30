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Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - РИА Новости, 30.08.2024
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12:16 30.08.2024 (обновлено: 16:25 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/podolyak-1969431703.html
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - РИА Новости, 30.08.2024
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:16
2024-08-30T16:25
в мире
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европа
россия
михаил подоляк
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание "Страна.ua". "С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", — сказал он. Вместе с тем он утверждает, что, если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024-го. В Европе на фоне заявлений Киева о будущем контракта не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240828/gaz-1968940467.html
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в мире, украина, европа, россия, михаил подоляк, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Михаил Подоляк, Евросоюз
Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Подоляк: Украина прекратит транзит газа и нефти из РФ в ЕС с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Подоляк
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Михаил Подоляк. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание "Страна.ua".

"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", — сказал он.
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Вместе с тем он утверждает, что, если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.

В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024-го.

В Европе на фоне заявлений Киева о будущем контракта не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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