Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе
Подоляк: Украина прекратит транзит газа и нефти из РФ в ЕС с 1 января 2025 года
Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание "Страна.ua".
"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", — сказал он.
"С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", — сказал он.
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Вместе с тем он утверждает, что, если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024-го.
В Европе на фоне заявлений Киева о будущем контракта не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024-го.
В Европе на фоне заявлений Киева о будущем контракта не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.
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