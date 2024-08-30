https://ria.ru/20240830/podolyak-1969431703.html

Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе - РИА Новости, 30.08.2024

Подоляк раскрыл, что Украина готовит Европе

Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:16

2024-08-30T12:16

2024-08-30T16:25

в мире

украина

европа

россия

михаил подоляк

евросоюз

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина со следующего года прекратит транзит российской нефти и газа в ЕС, цитирует советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка издание "Страна.ua". "С 1 января 2025 года прекращает работу нефтепровод "Дружба", через который такие страны, как Словакия, Чехия и Венгрия, получали российскую нефть. Была резолюция ЕС, что они должны найти возможности для диверсификации поставок нефти", — сказал он. Вместе с тем он утверждает, что, если какая-либо страна посчитает необходимым получать казахстанский или азербайджанский газ, Украина готова участвовать в его транзите. В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с "Газпромом", который истекает в конце 2024-го. В Европе на фоне заявлений Киева о будущем контракта не торопятся ставить точку в этом вопросе, Россия намерена развивать сотрудничество в энергетике с теми странами, кто в этом заинтересован, заявил ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968940467.html

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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в мире, украина, европа, россия, михаил подоляк, евросоюз