https://ria.ru/20240830/peskov-1969439028.html

Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко

Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024

Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко

Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, заявил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:41

2024-08-30T12:41

2024-08-30T12:41

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал, что Путин в пятницу утром поздравил с юбилеем Лукашенко, а также отправил ему телеграмму и подписал указ о награждении президента Беларуси орденом Андрея Первозванного. "Действительно, очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения между Путиным и Лукашенко, и во всех смыслах союзное нам государство Беларусь", - сказал пресс-секретарь журналистам. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, в мире