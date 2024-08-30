https://ria.ru/20240830/peskov-1969439028.html
Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко
Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024
Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко
Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, заявил... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:41
2024-08-30T12:41
2024-08-30T12:41
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал, что Путин в пятницу утром поздравил с юбилеем Лукашенко, а также отправил ему телеграмму и подписал указ о награждении президента Беларуси орденом Андрея Первозванного. "Действительно, очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения между Путиным и Лукашенко, и во всех смыслах союзное нам государство Беларусь", - сказал пресс-секретарь журналистам. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969321512.html
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал об отношениях Путина и Лукашенко
Песков: между Путиным и Лукашенко очень теплые и конструктивные отношения
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин в пятницу утром поздравил с юбилеем Лукашенко, а также отправил ему телеграмму и подписал указ о награждении президента Беларуси орденом Андрея Первозванного.
"Действительно, очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения между Путиным и Лукашенко, и во всех смыслах союзное нам государство Беларусь", - сказал пресс-секретарь журналистам.
Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.