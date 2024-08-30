https://ria.ru/20240830/pauk-1969611026.html

В Башкирии ученые намерены лечить раны паутиной паука-птицееда

В Башкирии ученые намерены лечить раны паутиной паука-птицееда - РИА Новости, 30.08.2024

В Башкирии ученые намерены лечить раны паутиной паука-птицееда

Ученые Башкирского государственного медицинского университета проводят исследования с шелком паутины паука-птицееда для использования материала в регенеративной РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:13

2024-08-30T23:13

2024-08-30T23:13

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россия

технологии

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УФА, 30 авг – РИА Новости. Ученые Башкирского государственного медицинского университета проводят исследования с шелком паутины паука-птицееда для использования материала в регенеративной медицине и тканевой инженерии, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "Ученые лаборатории биоинженерии и биопринтинга и лабораторий природоподобных материалов и аддитивных технологий развивают проект по созданию биоматериала на основе шелка паутины для регенеративной медицины и тканевой инженерии. Простыми словами – здесь изучают биологические и механические свойства паутины in vitro на стволовых клетках человека. Исследование структуры волокна паутины перспективно, так как существует масса способов использования данного материала, например, для изготовления изделий для 3 D-печати", - рассказали в пресс-службе БГМУ. По данным собеседника, в лаборатории университета обитают четыре самки пауков рода птицееда в специально обустроенных для проведения эксперимента террариумах. Ежедневно сотрудники лаборатории исследуют нити пауков, привезенных из Вьетнама. Идею использовать паутину в качестве биоматериала привез ректор БГМУ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Павлов. Он узнал об исследовании, проводимом на трихонофилах (крупных сетеплетущих пауков). В лаборатории БГМУ эксперименты проводятся на пауках-птицееедах, но вскоре планируется приобрести трихонофилов. Сотрудники лаборатории разрабатывают методики сбора и обработки материала для создания тканеинженерных конструкций с регенерирующей целью, исследуют физиологические (проводимость и возбудимость) и механические (растяжимость и прочность на разрыв) свойства на основе шелка паутины, а также такие биологические характеристики, как адгезию и пролиферацию клеток, антибактериальную активность in vitro, пояснили в пресс-службе. Ректор университета Валентин Павлов рассказал РИА Новости об уникальных свойствах паутины паука-птицееда, который в России не водится, но размножается и содержится в неволе. "Эта паутина обладает антибактериальными свойствами, на ней не размножаются бактерии, она прочная, стабильна в щелочи, кислоте. Нашими учеными и учеными из нашего вуза-партнера в Германии было замечено, что эта паутина служит для ориентирования клеток при повреждении нервной ткани", - рассказал академик. По его словам, сегодня ряд университетов мира ведет программы по использованию данного вида паука в комбинации с нервными клетками и в комбинации с клетками, которыми обеспечивают питание нервных клеток для того, чтобы добиться регенерации аксоны (нерва). "Это тот участок нервной клетки, который непосредственно иннервирует орган. Это может быть мышца, эндокринная железа. Для того, чтобы восстановить проходимость поврежденной или утраченной функции периферической нервной ткани", - пояснил Павлов. Руководитель лаборатории биопритинга БГМУ Светлана Пятницкая рассказала агентству, что на данном этапе группа нейрохирургов смоделировала разрыв седалищного нерва у крысы для того, чтобы оценить регенераторную способность паутины. "Они перерезали седалищный нерв у крысы и положили туда имплант, созданный на основе шелка паутины для оценки заживляющей способности. Ждем результаты, оценки могут быть готовы через 1,5 – 2 года. Шелк паутины планируется использовать, как ранозаживляющие повязки у пациентов, например, с сахарным диабетом, для раненых с различными повреждениями. Второе применение – это шовный материал и амбициозные планы – это имплатны для регенерации нервного волокна. Также шелк паутины может использоваться в качестве композитного материала для травматологии и ортопедии", - пояснила ученый. Собеседница агентства отметила, что пауков-птицеедов в террариумах университета кормят стрекозами, сверчками и тараканами. В пресс-службе БГМУ уточнили РИА Новости, что проект реализуется в университете в рамках программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030" по национальному проекту "Наука и Университет".

https://ria.ru/20240627/nauka-1955549493.html

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