https://ria.ru/20240830/patriot-1969380498.html

Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замглавы Минобороны Попова

Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замглавы Минобороны Попова - РИА Новости, 30.08.2024

Экскурсовод парка "Патриот" подал в суд на экс-замглавы Минобороны Попова

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке "Патриот", подал иск к Павлу Попову, который на посту замминистра обороны курировал работу учреждения, говорится РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:41

2024-08-30T08:41

2024-08-30T11:11

россия

павел попов (генерал)

патриот

дело замминистра обороны тимура иванова

происшествия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке "Патриот", подал иск к Павлу Попову, который на посту замминистра обороны курировал работу учреждения, говорится в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Первоначально мужчина в 2023 году хотел привлечь к ответственности министерство культуры. В иске он перечислил многочисленные нарушения условий хранения музейных экспонатов, о чем якобы неоднократно информировал администрацию.На судебное заседание истец не явился.В свою очередь, представитель Минкультуры сообщил, что никаких заявлений об угрозе сохранности экспонатов музея в ведомство не поступало. Более того, истец не предоставил суду доказательств, что вообще направлял обращения в министерство.Суд пришел к выводу, что чиновники Минкультуры не совершали никаких нарушений.После этого мужчина подал подал гражданский иск к руководству парка "Патриот", в котором указал, что с 2020 года просил о личной встрече с руководителями и направлял личное обращение на имя замминистра обороны, где обжаловал действия работодателя.Как говорится в документах, ответы на обращения он получал, в одном из них, в частности, говорится, что поднятые вопросы находятся в плоскости трудового законодательства. Суд постановил, что порядок рассмотрения обращений соблюден, а несогласие истца с полученными ответами не говорит об их незаконности.Иск также оставили без удовлетворения. Мужчина решение оспорил, просил проверить действия руководства парка, но и апелляционную жалобу суд удовлетворять не стал. Весной 2024 года он подал в суд на Павла Попова, который тогда занимал пост замминистра обороны. Суть иска не раскрывается. На сентябрь была назначена беседа.Попова в середине июня сняли с поста замглавы Минобороны и уволили с военной службы. В четверг, 29 августа его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах он отвечал за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот". При этом генерал обогащался за счет учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, против которых ранее также возбудили дело.

https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html

https://ria.ru/20240830/sledstvie-1969364160.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969211141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, павел попов (генерал), патриот, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия