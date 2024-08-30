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В Москве точку быстрого питания закрыли из-за отравления - РИА Новости, 30.08.2024
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15:45 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/otravlenie-1969517960.html
В Москве точку быстрого питания закрыли из-за отравления
В Москве точку быстрого питания закрыли из-за отравления - РИА Новости, 30.08.2024
В Москве точку быстрого питания закрыли из-за отравления
Точку быстрого питания "Бистро 24" закрыли в Москве на 90 суток из-за отравления покупателя, в мясной продукции в результате проверки нашли кишечную инфекцию,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:45
2024-08-30T15:45
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Точку быстрого питания "Бистро 24" закрыли в Москве на 90 суток из-за отравления покупателя, в мясной продукции в результате проверки нашли кишечную инфекцию, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что к ним обратился за помощью посетитель точки быстрого питания "Бистро 24". Он съел шаурму в заведении, а на следующий день почувствовал ухудшение здоровья и впоследствии был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом "Сальмонеллезный энтерит". "По результатам эпидемиологического расследования, проведенного Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, была выявлена кишечная инфекция в мясной продукции "Бистро 24". В связи с этим Тимирязевский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности ... предприятия общественного питания "Бистро 24" на 90 суток", - говорится в тексте. Отмечается, что суд взыскал с владельца заведения стоимость шаурмы и моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве точку быстрого питания закрыли из-за отравления

Роспотребнадзор закрыл точку "Бистро 24" в Москве из-за отравления покупателя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Точку быстрого питания "Бистро 24" закрыли в Москве на 90 суток из-за отравления покупателя, в мясной продукции в результате проверки нашли кишечную инфекцию, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что к ним обратился за помощью посетитель точки быстрого питания "Бистро 24". Он съел шаурму в заведении, а на следующий день почувствовал ухудшение здоровья и впоследствии был госпитализирован в инфекционную больницу с диагнозом "Сальмонеллезный энтерит".
"По результатам эпидемиологического расследования, проведенного Центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнадзора, была выявлена кишечная инфекция в мясной продукции "Бистро 24". В связи с этим Тимирязевский районный суд вынес постановление о приостановлении деятельности ... предприятия общественного питания "Бистро 24" на 90 суток", - говорится в тексте.
Отмечается, что суд взыскал с владельца заведения стоимость шаурмы и моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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