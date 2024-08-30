https://ria.ru/20240830/oruzhie-1969392380.html

Боррель не считает удары по России западным оружием вступлением ЕС в войну

Боррель не считает удары по России западным оружием вступлением ЕС в войну - РИА Новости, 30.08.2024

Боррель не считает удары по России западным оружием вступлением ЕС в войну

Снятие странами ЕС запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь российской территории не означает "вступление в войну с Москвой", об этом РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:04

2024-08-30T10:04

2024-08-30T11:40

специальная военная операция на украине

киев

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Снятие странами ЕС запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь российской территории не означает "вступление в войну с Москвой", об этом говорить "смешно", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформального заседания глав минобороны стран сообщества."Я считаю, что смешно говорить о том, что разрешение ударов европейским оружием по российской территории означает войну с Москвой. Мы не находимся в состоянии войны с Москвой, смешно говорить так. Мы поддерживаем Украину", - заявил он.Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвав страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской.Накануне на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза Боррель предложил министрам согласовать единую позицию о снятии "всех ограничений" для Киева на удары европейским оружием по территории РФ. Однако по итогам встречи главный евродипломат констатировал, что единой позиции сформировать не получилось, и такие решения оставили за каждой страной - членом сообщества."Даже если мы рассматриваем возможность нанесения ударов по территории России, мы не находимся в состоянии войны с Россией, никто не хочет быть в состоянии войны с РФ. Мы просто поддерживаем Украину", - заявил Боррель.При этом он призвал "войти в положение" Украины, которая "не имеет средств для ответных ударов" по России."Они должны иметь равные возможности", - пояснил свою позицию глава дипломатии Евросоюза.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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киев, россия, в мире, евросоюз