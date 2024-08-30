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Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой - РИА Новости, 30.08.2024
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14:42 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/opekunsha-1969493881.html
Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой
Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой - РИА Новости, 30.08.2024
Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой
Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего мальчика, а также мошенничестве, признана вменяемой, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:42
2024-08-30T14:42
происшествия
екатеринбург
александр шульга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего мальчика, а также мошенничестве, признана вменяемой, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В понедельник 26 августа Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину не признает. "Согласно психиатрической экспертизе, проводимой в период предварительного следствия, подсудимая признана вменяемой, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях", – сказал агентству Шульга. Собеседник агентства уточнил, что второй подсудимый по этому делу Даниил Егольников, племянник мужа Наумовой, обвиняемый в истязаниях мальчика и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, также признан вменяемым. "Были собраны доказательства, как считает следствие, достаточные для предъявления обвинения в убийстве именно опекуну", – ответил Шульга на вопрос РИА Новости, почему в суде Наумова заявляла о причастности к смерти мальчика некого "другого, дорогого ей человека". Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Ребенок умер задолго до обнаружения тела. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.
https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html
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происшествия, екатеринбург, александр шульга
Происшествия, Екатеринбург, Александр Шульга
Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой

СК: обвиняемую в убийстве ребенка опекуншу из Екатеринбурга признали вменяемой

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего мальчика, а также мошенничестве, признана вменяемой, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
В понедельник 26 августа Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину не признает.
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"Согласно психиатрической экспертизе, проводимой в период предварительного следствия, подсудимая признана вменяемой, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях", – сказал агентству Шульга.
Собеседник агентства уточнил, что второй подсудимый по этому делу Даниил Егольников, племянник мужа Наумовой, обвиняемый в истязаниях мальчика и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, также признан вменяемым.
"Были собраны доказательства, как считает следствие, достаточные для предъявления обвинения в убийстве именно опекуну", – ответил Шульга на вопрос РИА Новости, почему в суде Наумова заявляла о причастности к смерти мальчика некого "другого, дорогого ей человека".
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Ребенок умер задолго до обнаружения тела.
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По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.
По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.
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