https://ria.ru/20240830/opekunsha-1969493881.html

Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой

Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой - РИА Новости, 30.08.2024

Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой

Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего мальчика, а также мошенничестве, признана вменяемой, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:42

2024-08-30T14:42

2024-08-30T14:42

происшествия

екатеринбург

александр шульга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Опекунша из Екатеринбурга Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве и истязании пятилетнего мальчика, а также мошенничестве, признана вменяемой, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. В понедельник 26 августа Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых – опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она "скрыла преступление", свою вину не признает. "Согласно психиатрической экспертизе, проводимой в период предварительного следствия, подсудимая признана вменяемой, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях", – сказал агентству Шульга. Собеседник агентства уточнил, что второй подсудимый по этому делу Даниил Егольников, племянник мужа Наумовой, обвиняемый в истязаниях мальчика и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, также признан вменяемым. "Были собраны доказательства, как считает следствие, достаточные для предъявления обвинения в убийстве именно опекуну", – ответил Шульга на вопрос РИА Новости, почему в суде Наумова заявляла о причастности к смерти мальчика некого "другого, дорогого ей человека". Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Ребенок умер задолго до обнаружения тела. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат. По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.

https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

https://ria.ru/20240524/sk-1948080262.html

https://ria.ru/20240715/sud-1959762355.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, александр шульга