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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена второй раз за утро в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:47
2024-08-30T05:47
2024-08-30T05:49
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
россия
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена второй раз за утро в Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.Первая ракетная опасность была объявлена на две минуты в 5.35 мск."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, происшествия, россия, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Россия, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили ракетную опасность