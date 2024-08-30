https://ria.ru/20240830/obrushenie-1969382135.html

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 11

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 11 - РИА Новости, 30.08.2024

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 11

Двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, скончалась в больнице Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:59

2024-08-30T08:59

2024-08-30T10:15

происшествия

нижний тагил

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, которую достали из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, скончалась в больнице Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек, из них шестеро – дети."Да, это так. Глава города и администрация выражают искренние соболезнования семье погибшей девочки. Семье будет оказана вся необходимая помощь", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа. Ранее сообщалось, что десять человек погибли, из них пятеро – дети. По последним данным областного минздрава, пять пострадавших оставались в больницах Екатеринбурга.После ЧП мастер и два слесаря обслуживающей компании "Газэкс" были заключены под домашний арест до 1 октября. Следователи посчитали, что взрыв и последующее обрушение части жилого дома произошли из-за скопления газовоздушной смеси после ненадлежащего техобслуживания. По данным пресс-службы "Газэкс", проверку оборудования в доме последний раз проводили в июне, на тот момент система газового распределения была исправной. -0-

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нижний тагил

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происшествия, нижний тагил, екатеринбург