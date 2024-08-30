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В Нигере открыли первое культурное пространство "Нигер-Россия"
В Нигере открыли первое культурное пространство "Нигер-Россия" - РИА Новости, 30.08.2024
В Нигере открыли первое культурное пространство "Нигер-Россия"
Первое культурное пространство "Нигер-Россия" открылось в столице Нигера, сообщили организаторы мероприятия корреспонденту РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T00:20
2024-08-30T00:20
2024-08-30T00:20
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НИАМЕЙ, 30 авг — РИА Новости. Первое культурное пространство "Нигер-Россия" открылось в столице Нигера, сообщили организаторы мероприятия корреспонденту РИА Новости. "В Ниамее наше НКО "Вместе рука об руку Нигер-Россия" открыла первое культурное пространство Нигер-Россия. Среди почетных гостей, присутствовавших на церемонии, были представители центральной мэрии города Ниамей и представители религиозных общин. Церемония открытия культурного пространства знаменует начало новой эры межкультурного сотрудничества и укрепление дружеских отношений между двумя странами", — сообщил президент НКО "Вместе рука об руку Нигер-Россия" Дико Муамаду. На официальной церемонии открытия выступали нигерские артисты, одетые в российские национальные костюмы. Благодаря этому зрители смогли окунуться в историю и традиции России и познакомиться с русской культурой. Также на церемонии была представлена и нигерская культура: национальные танцы, песни и блюда традиционной кухни.
https://ria.ru/20240821/protest-1967581349.html
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в мире, ниамей, нигер, россия
В мире, Ниамей, Нигер, Россия
В Нигере открыли первое культурное пространство "Нигер-Россия"
В Нигере открыли первое культурное пространство "Нигер-Россия"