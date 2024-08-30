https://ria.ru/20240830/naemniki-1969610854.html

США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области

США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские, так называемые,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:13

2024-08-30T23:13

2024-08-30T23:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сша

валерий герасимов

владимир путин

курская область

россия

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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские, так называемые, "добровольцы" участвуют в террористической вылазке ВСУ в Курской области. "Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет", - сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о присутствии "добровольцев" из США в Курской области. Ранее на текущей неделе один из отставных американских военнослужащих, ставший наемником, заявил в интервью телеканалу ABC News, что является членов формирования ветеранов США, которые оказывали поддержку ВСУ в ходе операции в Курской области. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969609861.html

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969609861.html

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вооруженные силы украины, сша, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, в мире