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США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:13 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969610854.html
США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области
США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские, так называемые,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:13
2024-08-30T23:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сша
валерий герасимов
владимир путин
курская область
россия
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские, так называемые, "добровольцы" участвуют в террористической вылазке ВСУ в Курской области. "Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет", - сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о присутствии "добровольцев" из США в Курской области. Ранее на текущей неделе один из отставных американских военнослужащих, ставший наемником, заявил в интервью телеканалу ABC News, что является членов формирования ветеранов США, которые оказывали поддержку ВСУ в ходе операции в Курской области. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/polyanskiy-1969609861.html
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вооруженные силы украины, сша, валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Россия, В мире
США отказались признавать присутствие своих наемников в Курской области

Белый дом отказался признавать присутствие наемников США в Курской области

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома в беседе с РИА Новости отказался подтвердить, что американские, так называемые, "добровольцы" участвуют в террористической вылазке ВСУ в Курской области.
"Я не думаю, что у нас будут какие-либо комментарии на данный счет", - сказал высокопоставленный чиновник, отвечая на вопрос о присутствии "добровольцев" из США в Курской области.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Полянский рассказал членам СБ о воюющей за Украину американской ЧВК
Вчера, 23:00
Ранее на текущей неделе один из отставных американских военнослужащих, ставший наемником, заявил в интервью телеканалу ABC News, что является членов формирования ветеранов США, которые оказывали поддержку ВСУ в ходе операции в Курской области.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Полянский рассказал членам СБ о воюющей за Украину американской ЧВК
Вчера, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАВалерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьРоссияВ мире
 
 
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