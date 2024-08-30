https://ria.ru/20240830/naemniki-1969579873.html

Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников

Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников - РИА Новости, 30.08.2024

Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников

Существуют основания полагать, что посольство Украины в Лондоне задействовано в вербовке наёмников для участия в конфликте против России, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:14

2024-08-30T19:14

2024-08-30T20:29

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Существуют основания полагать, что посольство Украины в Лондоне задействовано в вербовке наёмников для участия в конфликте против России, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наёмников для участия в боевых действиях против России – в частности, в так называемый интернациональный "добровольческий" легион. Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании", - сообщили РИА Новости в посольстве."Едва ли подобная "мобилизационная" деятельность украинской дипмиссии вызывает отрицательную реакцию британского руководства. Особенно на фоне активной вовлеченности самого Лондона в украинский кризис и непосредственной причастности британцев к осуществлению украинцами диверсий на территории России", — добавили в дипмиссии.В российском диппредставительстве напомнили о высказываниях родственников одного из британских наёмников, опубликованных в марте в местных СМИ. Из них следует, что изначально британец обратился в украинское посольство в Лондоне, где ему "подсказали, как надо действовать", подчеркивает дипмиссия."Через некоторое время после возвращения в Британию этот "солдат удачи" совершил самоубийство, вину за которое его родные фактически возложили на экс-премьера страны Лиз Трасс. Ещё в бытность мининдел она публично напутствовала британских граждан отправляться воевать против России", - добавили в посольстве.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html

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