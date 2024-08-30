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Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников - РИА Новости, 30.08.2024
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19:14 30.08.2024 (обновлено: 20:29 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969579873.html
Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников
Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников - РИА Новости, 30.08.2024
Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников
Существуют основания полагать, что посольство Украины в Лондоне задействовано в вербовке наёмников для участия в конфликте против России, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:14
2024-08-30T20:29
россия
лондон
украина
специальная военная операция на украине
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Существуют основания полагать, что посольство Украины в Лондоне задействовано в вербовке наёмников для участия в конфликте против России, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наёмников для участия в боевых действиях против России – в частности, в так называемый интернациональный "добровольческий" легион. Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании", - сообщили РИА Новости в посольстве."Едва ли подобная "мобилизационная" деятельность украинской дипмиссии вызывает отрицательную реакцию британского руководства. Особенно на фоне активной вовлеченности самого Лондона в украинский кризис и непосредственной причастности британцев к осуществлению украинцами диверсий на территории России", — добавили в дипмиссии.В российском диппредставительстве напомнили о высказываниях родственников одного из британских наёмников, опубликованных в марте в местных СМИ. Из них следует, что изначально британец обратился в украинское посольство в Лондоне, где ему "подсказали, как надо действовать", подчеркивает дипмиссия."Через некоторое время после возвращения в Британию этот "солдат удачи" совершил самоубийство, вину за которое его родные фактически возложили на экс-премьера страны Лиз Трасс. Ещё в бытность мининдел она публично напутствовала британских граждан отправляться воевать против России", - добавили в посольстве.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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россия, лондон, украина, мария захарова, в мире
Россия, Лондон, Украина, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, В мире
Россия обвинила посольство Украины в Лондоне в рекрутировании наемников

Посольство РФ: украинская дипмиссия в Лондоне может рекрутировать наемников

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Существуют основания полагать, что посольство Украины в Лондоне задействовано в вербовке наёмников для участия в конфликте против России, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наёмников для участия в боевых действиях против России – в частности, в так называемый интернациональный "добровольческий" легион. Есть основания полагать, что в эту деятельность после начала СВО вовлечено и посольство Украины в Великобритании", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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28 августа, 08:00
"Едва ли подобная "мобилизационная" деятельность украинской дипмиссии вызывает отрицательную реакцию британского руководства. Особенно на фоне активной вовлеченности самого Лондона в украинский кризис и непосредственной причастности британцев к осуществлению украинцами диверсий на территории России", — добавили в дипмиссии.
В российском диппредставительстве напомнили о высказываниях родственников одного из британских наёмников, опубликованных в марте в местных СМИ. Из них следует, что изначально британец обратился в украинское посольство в Лондоне, где ему "подсказали, как надо действовать", подчеркивает дипмиссия.
"Через некоторое время после возвращения в Британию этот "солдат удачи" совершил самоубийство, вину за которое его родные фактически возложили на экс-премьера страны Лиз Трасс. Ещё в бытность мининдел она публично напутствовала британских граждан отправляться воевать против России", - добавили в посольстве.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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