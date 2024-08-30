https://ria.ru/20240830/naemniki-1969438516.html
Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам
Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам - РИА Новости, 30.08.2024
Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков порекомендовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии, которые оказались... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:39
2024-08-30T12:39
2024-08-30T12:39
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колумбия
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков порекомендовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии, которые оказались украинскими наемниками, в профильные ведомства, отметив, что эта тема не является вопросом Администрации президента. "Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как проходило задержание колумбийских наемников ВСУ. ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.
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россия, колумбия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Колумбия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам
Песков посоветовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии в ФСБ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков порекомендовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии, которые оказались украинскими наемниками, в профильные ведомства, отметив, что эта тема не является вопросом Администрации президента.
"Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как проходило задержание колумбийских наемников ВСУ.
ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.