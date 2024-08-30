https://ria.ru/20240830/naemniki-1969438516.html

Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам

Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам - РИА Новости, 30.08.2024

Песков переадресовал вопрос о задержании колумбийских наемников силовикам

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков порекомендовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии, которые оказались... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:39

2024-08-30T12:39

2024-08-30T12:39

россия

колумбия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков порекомендовал обращаться за информацией о задержании граждан Колумбии, которые оказались украинскими наемниками, в профильные ведомства, отметив, что эта тема не является вопросом Администрации президента. "Я, честно говоря, вообще не располагаю информацией о задержании граждан Колумбии. Я предлагаю вам обратиться в соответствующие службы - МВД или ФСБ. Это не тема Администрации президента", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как проходило задержание колумбийских наемников ВСУ. ФСБ России задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии боевых действий на стороне ВСУ. Во время обыска у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также военную форму украинского образца с символикой националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК России.

https://ria.ru/20240830/naemniki-1969371288.html

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россия, колумбия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)