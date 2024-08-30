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Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:39 30.08.2024 (обновлено: 05:49 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/naemniki-1969371288.html
Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области
Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области
В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:39
2024-08-30T05:49
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Ранее Мирошник заявил РИА Новости, что посетил Курскую область на прошлой неделе. Он отметил, что за время визита встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника."Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома", — сказал Мирошник.Он подчеркнул, что у российской стороны есть все основания утверждать, что в вылазке украинского режима в Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве."Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно", — заключил посол.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969368086.html
https://ria.ru/20240829/udar-1969339788.html
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курская область, россия, украина, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Посол Мирошник рассказал, каких наемников заметили в Курской области

Мирошник: под Курском заметили наемников с грузинским акцентом и поляков

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее Мирошник заявил РИА Новости, что посетил Курскую область на прошлой неделе. Он отметил, что за время визита встретился с десятками мирных граждан, которые рассказали ему о преступлениях противника.
Мирошник: ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области как в тире - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области, заявил Мирошник
Вчера, 04:48
"Люди, с которыми я виделся и от которых получал подтвержденные данные, упоминали о появлении на территории Курской области людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Об этом говорили люди, которые, покидая свою территорию, сталкивались с этими боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах или возле своего дома", — сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что у российской стороны есть все основания утверждать, что в вылазке украинского режима в Курскую область принимают участие иностранные боевики в различном качестве.
"Сами представители Украины, которые либо попали в плен, либо с которыми общались местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУшников, у которых осталось что-то человеческое, говорят: "Уходите! За нами идут поляки, они вас не пощадят". Вот эти слова я передаю дословно", — заключил посол.
Боевая стрельба по целям - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
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29 августа, 21:47
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 29 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7450 военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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