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Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные - РИА Новости, 30.08.2024
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12:54 30.08.2024 (обновлено: 13:25 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/moskva-1969442613.html
Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные
Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные - РИА Новости, 30.08.2024
Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные
Спасатели предупредили о жаре до плюс 31 градуса в Москве в выходные, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:54
2024-08-30T13:25
общество
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до плюс 31 градуса в Москве в выходные, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 31 августа и 1 сентября в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30... 31 градус", - говорится в сообщении. В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
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россия
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили об аномальной жаре в выходные

МЧС предупредило о жаре до плюс 31 градуса в Москве в выходные

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о жаре до плюс 31 градуса в Москве в выходные, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 31 августа и 1 сентября в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30... 31 градус", - говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, в МЧС призвали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.
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