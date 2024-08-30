https://ria.ru/20240830/moskva-1969436263.html

Москвичей предупредили о сильной жаре

Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 30.08.2024

Москвичей предупредили о сильной жаре

Сильная жара ожидается в Москве до 1 сентября, в это время нельзя оставлять детей и животных в автомобиле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:35

2024-08-30T12:35

2024-08-30T12:35

общество

москва

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504748_0:102:3096:1844_1920x0_80_0_0_a9eef13291139cd2b4733c5b032fbbbe.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сильная жара ожидается в Москве до 1 сентября, в это время нельзя оставлять детей и животных в автомобиле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По прогнозу синоптиков, до 1 сентября в Москве ожидается сильная жара до плюс 31 градуса. "Придерживайтесь основных правил безопасности в жаркую погоду: пейте больше воды; надевайте одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы; не оставляйте детей и животных в машине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240703/zhara-1957015108.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, экология в россии