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Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 30.08.2024
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12:35 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/moskva-1969436263.html
Москвичей предупредили о сильной жаре
Москвичей предупредили о сильной жаре - РИА Новости, 30.08.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Сильная жара ожидается в Москве до 1 сентября, в это время нельзя оставлять детей и животных в автомобиле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:35
2024-08-30T12:35
общество
москва
экология в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сильная жара ожидается в Москве до 1 сентября, в это время нельзя оставлять детей и животных в автомобиле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. По прогнозу синоптиков, до 1 сентября в Москве ожидается сильная жара до плюс 31 градуса. "Придерживайтесь основных правил безопасности в жаркую погоду: пейте больше воды; надевайте одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы; не оставляйте детей и животных в машине", - говорится в сообщении.
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общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Москвичей предупредили о сильной жаре

Власти Москвы призвали не оставлять детей и животных в авто из-за жаркой погоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сильная жара ожидается в Москве до 1 сентября, в это время нельзя оставлять детей и животных в автомобиле, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По прогнозу синоптиков, до 1 сентября в Москве ожидается сильная жара до плюс 31 градуса.
«
"Придерживайтесь основных правил безопасности в жаркую погоду: пейте больше воды; надевайте одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы; не оставляйте детей и животных в машине", - говорится в сообщении.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду
3 июля, 08:48
 
ОбществоМоскваЭкология в России
 
 
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