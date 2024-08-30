https://ria.ru/20240830/moskva-1969388315.html

Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением

Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением - РИА Новости, 30.08.2024

Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением

Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение двух строящихся пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:38

2024-08-30T09:38

2024-08-30T09:38

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тинао

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новомосковский административный округ

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение двух строящихся пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям пожарных депо, расположенных в районах Коммунарка и Внуково. Оба объекта обеспечены надежным энергоснабжением, общая присоединенная мощность составила почти 600 киловатт", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра добавил, что для подключения депо были построены две трансформаторные подстанции, дополнительно проведена реконструкция распределительной подстанции. "В рамках проекта проложили кабельные линии общей протяженностью более трех километров, в том числе 800 метров были пройдены в закрытых переходах методом горизонтально-направленного бурения. Этот бестраншейный способ применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что пожарные депо обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

https://ria.ru/20240829/mkad-1969204636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ