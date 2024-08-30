https://ria.ru/20240830/moskva-1969388315.html
Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением
Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением - РИА Новости, 30.08.2024
Два пожарных депо в ТиНАО Москвы обеспечили надежным энергоснабжением
Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение двух строящихся пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:38
2024-08-30T09:38
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение двух строящихся пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям пожарных депо, расположенных в районах Коммунарка и Внуково. Оба объекта обеспечены надежным энергоснабжением, общая присоединенная мощность составила почти 600 киловатт", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра добавил, что для подключения депо были построены две трансформаторные подстанции, дополнительно проведена реконструкция распределительной подстанции. "В рамках проекта проложили кабельные линии общей протяженностью более трех километров, в том числе 800 метров были пройдены в закрытых переходах методом горизонтально-направленного бурения. Этот бестраншейный способ применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что пожарные депо обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы, новомосковский административный округ
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Новомосковский административный округ
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обеспечили надежное энергоснабжение двух строящихся пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Проведены строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям пожарных депо, расположенных в районах Коммунарка
и Внуково. Оба объекта обеспечены надежным энергоснабжением, общая присоединенная мощность составила почти 600 киловатт", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра добавил, что для подключения депо были построены две трансформаторные подстанции, дополнительно проведена реконструкция распределительной подстанции.
"В рамках проекта проложили кабельные линии общей протяженностью более трех километров, в том числе 800 метров были пройдены в закрытых переходах методом горизонтально-направленного бурения. Этот бестраншейный способ применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить проложенные коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что пожарные депо обеспечены электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.