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Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.08.2024
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:33
2024-08-30T18:33
2024-08-30T18:42
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали дела в инстанции не уточнили. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится её генеральным директором с 2017 года. Среди заказчиков фирмы - АО "Военторг", поставщик вещей для Министерства обороны РФ.
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Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Суд отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании за крупное мошенничество
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали дела в инстанции не уточнили.
Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится её генеральным директором с 2017 года.
Среди заказчиков фирмы - АО "Военторг
", поставщик вещей для Министерства обороны РФ
.