Рейтинг@Mail.ru
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 30.08.2024 (обновлено: 18:42 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/moshennichestvo-1969570596.html
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.08.2024
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве
Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:33
2024-08-30T18:42
происшествия
москва
россия
военторг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969571265_0:1:952:537_1920x0_80_0_0_27f8e35a1f775663bfb4b4248595dc63.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали дела в инстанции не уточнили. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится её генеральным директором с 2017 года. Среди заказчиков фирмы - АО "Военторг", поставщик вещей для Министерства обороны РФ.
https://ria.ru/20240801/sud-1963334089.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969571265_17:0:952:701_1920x0_80_0_0_b6ed49327310b195b359372f35309f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, военторг
Происшествия, Москва, Россия, Военторг
Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Суд отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании за крупное мошенничество

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГендиректор текстильной компании "Сандора" Дмитрий Комлев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве
Гендиректор текстильной компании Сандора Дмитрий Комлев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гендиректор текстильной компании "Сандора" Дмитрий Комлев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства.
Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали дела в инстанции не уточнили.
Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится её генеральным директором с 2017 года.
Среди заказчиков фирмы - АО "Военторг", поставщик вещей для Министерства обороны РФ.
Работа ОМОН по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, в рамках которого задержан руководитель Военторга - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Источник: суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга"
1 августа, 03:17
 
ПроисшествияМоскваРоссияВоенторг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала