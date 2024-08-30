https://ria.ru/20240830/moshennichestvo-1969570596.html

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.08.2024

Гендиректору текстильной фирмы в Москве грозит срок по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:33

2024-08-30T18:33

2024-08-30T18:42

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора текстильной компании "Сандора" Дмитрия Комлева по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Мещанского районного суда города Москвы генеральному директору ООО "Сандора" Комлеву Дмитрию Петровичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, то есть до 30 сентября 2024 года", - рассказал собеседник агентства. Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали дела в инстанции не уточнили. Как указано на сайте компании, она занимается производством и оптовыми продажами текстильных изделий. Комлев значится её генеральным директором с 2017 года. Среди заказчиков фирмы - АО "Военторг", поставщик вещей для Министерства обороны РФ.

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происшествия, москва, россия, военторг