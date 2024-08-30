Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии
© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в пятницу опровергла сообщения о планах по запрету в стране Православной церкви Молдавии.
В четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии.
"Заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью. Мы пропагандировали и будем пропагандировать мир и христианскую мораль", - сказала Санду в видеоролике, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, нет никакой опасности ни для митрополии Молдавии, ни для митрополии Бессарабии, относящейся к Румынской православной церкви. "Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями. У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужно единство и мир ради граждан Молдовы", - пояснила президент.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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