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Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 30.08.2024
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Религия
 
14:46 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/moldaviya-1969496839.html
Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии
Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии - РИА Новости, 30.08.2024
Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии
Молдавский президент Майя Санду в пятницу опровергла сообщения о планах по запрету в стране Православной церкви Молдавии. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:46
2024-08-30T14:46
религия
молдавия
украина
россия
майя санду
румынская православная церковь
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в пятницу опровергла сообщения о планах по запрету в стране Православной церкви Молдавии. В четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии. "Заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью. Мы пропагандировали и будем пропагандировать мир и христианскую мораль", - сказала Санду в видеоролике, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.По ее словам, нет никакой опасности ни для митрополии Молдавии, ни для митрополии Бессарабии, относящейся к Румынской православной церкви. "Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями. У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужно единство и мир ради граждан Молдовы", - пояснила президент. Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб". Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240829/tserkov-1969339884.html
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молдавия, украина, россия, майя санду, румынская православная церковь, русская православная церковь, facebook, ситуация вокруг упц
Религия, Молдавия, Украина, Россия, Майя Санду, Румынская православная церковь, Русская православная церковь, Facebook, Ситуация вокруг УПЦ

Санду опровергла сообщения о планах по запрету Православной церкви Молдавии

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду в пятницу опровергла сообщения о планах по запрету в стране Православной церкви Молдавии.
В четверг депутат правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти намерены закрыть митрополию страны, которая входит в состав Русской православной церкви, по аналогии с действиями Украины. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли сообщения о планах по ликвидации Молдавской митрополии.
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"Заявления депутата не имеют ничего общего с реальностью. Мы пропагандировали и будем пропагандировать мир и христианскую мораль", - сказала Санду в видеоролике, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, нет никакой опасности ни для митрополии Молдавии, ни для митрополии Бессарабии, относящейся к Румынской православной церкви. "Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими митрополиями. У нас хорошие отношения с обеими. Каждый раз, когда я встречаюсь с представителями митрополии Молдовы и митрополии Бессарабии, я говорю о том, что нам нужно единство и мир ради граждан Молдовы", - пояснила президент.
Бессарабская митрополия Румынской православной церкви ранее призвала присоединиться к ней всех клириков и монахов, которые "чувствуют себя скованными российскими епархиями". В сообщении также осуждались действия митрополии Молдавии, которая на заседании синода 25 октября 2023 года лишила сана шестерых священников, присоединившихся к Бессарабской митрополии без ведома священноначалия. В июле Бессарабская митрополия заявила о том, что Кишиневско-Молдавская митрополия - "оккупационная структура Московского патриархата" с "внедренными агентами российских спецслужб".
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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РелигияМолдавияУкраинаРоссияМайя СандуРумынская православная церковьРусская православная церковьFacebookСитуация вокруг УПЦ
 
 
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