https://ria.ru/20240830/moldavija-1969494974.html

В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей

В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей - РИА Новости, 30.08.2024

В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей

Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:43

2024-08-30T14:43

2024-08-30T15:11

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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. "Сегодня мы вышли на протест к администрации президента, чтобы потребовать от имени миллиона граждан прекратить энергетический геноцид своего народа. Майя Санду должна прекратить покупать российский газ с накрутками европейцев. Молдавский потребитель переплачивает только из-за амбиций властей. Да дешевому газу! Да дружбе с Россией! Нет ЕС и Санду!", - написал в своем Telegram-канале Витнянский. По его словам, дорогая и дефицитная древесина стала дешевле природного газа. "Наши власти привели страну к нищете. Расторгнуты выгодные контракты с Россией. В итоге Санду получила очередное одобрение от еврокураторов. А мы — огромные переплаты за газ", - подчеркнул Витнянский. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников: госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, в то время как Кишинев пользуется резервами топлива, приобретёнными заблаговременно в разных странах.

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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россия, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, молдовагаз, газпром, в мире