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В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей - РИА Новости, 30.08.2024
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14:43 30.08.2024 (обновлено: 15:11 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/moldavija-1969494974.html
В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей
В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей - РИА Новости, 30.08.2024
В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей
Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:43
2024-08-30T15:11
россия
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. "Сегодня мы вышли на протест к администрации президента, чтобы потребовать от имени миллиона граждан прекратить энергетический геноцид своего народа. Майя Санду должна прекратить покупать российский газ с накрутками европейцев. Молдавский потребитель переплачивает только из-за амбиций властей. Да дешевому газу! Да дружбе с Россией! Нет ЕС и Санду!", - написал в своем Telegram-канале Витнянский. По его словам, дорогая и дефицитная древесина стала дешевле природного газа. "Наши власти привели страну к нищете. Расторгнуты выгодные контракты с Россией. В итоге Санду получила очередное одобрение от еврокураторов. А мы — огромные переплаты за газ", - подчеркнул Витнянский. Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников: госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, в то время как Кишинев пользуется резервами топлива, приобретёнными заблаговременно в разных странах.
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
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россия, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, молдовагаз, газпром, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Кишиневе прошла акция против энергетической политики властей

Блок "Победа" провел в Кишиневе акцию против энергетической политики властей

© Vitneanski Iurii/TelegramАктивисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей. 30 августа 2024
Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока Победа провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Vitneanski Iurii/Telegram
Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей. 30 августа 2024
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 авг - РИА Новости. Активисты и сторонники молдавского оппозиционного в блока "Победа" провели акцию у здания администрации президента страны Майи Санду против энергетической политики властей, сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
"Сегодня мы вышли на протест к администрации президента, чтобы потребовать от имени миллиона граждан прекратить энергетический геноцид своего народа. Майя Санду должна прекратить покупать российский газ с накрутками европейцев. Молдавский потребитель переплачивает только из-за амбиций властей. Да дешевому газу! Да дружбе с Россией! Нет ЕС и Санду!", - написал в своем Telegram-канале Витнянский.
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По его словам, дорогая и дефицитная древесина стала дешевле природного газа. "Наши власти привели страну к нищете. Расторгнуты выгодные контракты с Россией. В итоге Санду получила очередное одобрение от еврокураторов. А мы — огромные переплаты за газ", - подчеркнул Витнянский.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников: госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, в то время как Кишинев пользуется резервами топлива, приобретёнными заблаговременно в разных странах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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РоссияМолдавияКишиневМайя СандуЕвросоюзМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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