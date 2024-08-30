https://ria.ru/20240830/minoborony-1969563874.html

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:00

2024-08-30T18:00

2024-08-30T18:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969562269_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca9c16f791693f117b9f7b41d0fc87e1.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинского танка "Ланцетом" в Курской области Российские военные "Ланцетом" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, Минобороны показало видео. 2024-08-30T18:00 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)