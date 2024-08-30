https://ria.ru/20240830/minoborony-1969563874.html
"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области
"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:00
2024-08-30T18:00
2024-08-30T18:00
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курская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. "В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтвердилось кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html
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Уничтожение украинского танка "Ланцетом" в Курской области
Российские военные "Ланцетом" уничтожили украинский танк в приграничном районе Курской области, Минобороны показало видео.
2024-08-30T18:00
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Ланцет" уничтожил танк ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры поражения "Ланцетом" танка ВСУ в Курской области