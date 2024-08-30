https://ria.ru/20240830/minoborony-1969507175.html
За неделю в плен сдались около 60 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались около 60 солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
За неделю в плен сдались около 60 солдат ВСУ
За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 58 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:14
2024-08-30T15:14
2024-08-30T15:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За прошедшую неделю в ходе реализации СВО в плен российским подразделениям сдались 58 украинских военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 58 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240829/vsu-1969101553.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались около 60 солдат ВСУ
Минобороны: за неделю в ходе реализации СВО в плен сдались 58 украинских военных