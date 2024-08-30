https://ria.ru/20240830/minoborony-1969506084.html

Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

Российская группировка "Север" в течение недели уничтожала формирования ВСУ в Курской области, наносила поражение украинским подразделениям в зоне СВО, сорвала... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:11

2024-08-30T15:11

2024-08-30T15:26

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели уничтожала формирования ВСУ в Курской области, наносила поражение украинским подразделениям в зоне СВО, сорвала попытки переброски резервов, противник потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 августа.Кроме того, ударами авиации, беспилотников и артиллерии было нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины.На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии, уточнили в МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля", - добавили в российском ведомстве.Также уничтожены четыре пусковые установки РСЗО, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

https://ria.ru/20240830/minoborony-1969473956.html

https://ria.ru/20240830/minoborony-1969507175.html

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