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Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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15:11 30.08.2024 (обновлено: 15:26 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/minoborony-1969506084.html
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ
Российская группировка "Север" в течение недели уничтожала формирования ВСУ в Курской области, наносила поражение украинским подразделениям в зоне СВО, сорвала... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:11
2024-08-30T15:26
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели уничтожала формирования ВСУ в Курской области, наносила поражение украинским подразделениям в зоне СВО, сорвала попытки переброски резервов, противник потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 августа.Кроме того, ударами авиации, беспилотников и артиллерии было нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины.На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии, уточнили в МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля", - добавили в российском ведомстве.Также уничтожены четыре пусковые установки РСЗО, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
https://ria.ru/20240830/minoborony-1969473956.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, украина, вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" за неделю уничтожила более трех тысяч солдат ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 3580 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" в течение недели уничтожала формирования ВСУ в Курской области, наносила поражение украинским подразделениям в зоне СВО, сорвала попытки переброски резервов, противник потерял до 3580 военнослужащих в зоне работы группировки, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ в Курской области", - говорится в сводке российского ведомства за период с 24 по 30 августа.
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Кроме того, ударами авиации, беспилотников и артиллерии было нанесено поражение личному составу и технике подразделений четырех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны, а также сорваны попытки переброски резервов противника с территории Украины.
На волчанском и липцовском направлениях были поражены формирования бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, и двух бригад нацгвардии, уточнили в МО РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3580 военнослужащих, шесть танков, 181 боевая бронированная машина и 103 автомобиля", - добавили в российском ведомстве.
Также уничтожены четыре пусковые установки РСЗО, в том числе одна HIMARS производства США, 35 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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