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ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области

ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:10

2024-08-30T14:10

2024-08-30T14:14

курская область

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одну боевую бронированную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одна боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)