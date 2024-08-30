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ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:10
2024-08-30T14:10
2024-08-30T14:14
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одну боевую бронированную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одна боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области
Минобороны: потери ВСУ в Курской области составили более 380 человек за сутки