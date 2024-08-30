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ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 30.08.2024 (обновлено: 14:14 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/minoborony-1969473956.html
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:10
2024-08-30T14:14
курская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одну боевую бронированную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одна боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России за сутки уничтожили более 380 солдат ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области составили более 380 человек за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области украинских более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одну боевую бронированную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более трехсот восьмидесяти военнослужащих и двадцать две единицы бронетехники, в том числе один танк, и двадцать одна боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, два миномета, станция РЭБ и 8 автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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