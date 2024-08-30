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Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" отразила пять атак украинских штурмовых групп в Курской области и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:09
2024-08-30T14:09
2024-08-30T14:18
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специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА. 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила пять атак украинских штурмовых групп в Курской области и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное", – говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что также сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька."Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области
Минобороны: в Курской области отражены атаки пяти штурмовых групп ВСУ