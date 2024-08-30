https://ria.ru/20240830/minoborony-1969473537.html

Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

Группировка "Север" за сутки отразила пять атак ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" отразила пять атак украинских штурмовых групп в Курской области и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:09

2024-08-30T14:09

2024-08-30T14:18

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА. 30 авг – РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила пять атак украинских штурмовых групп в Курской области и сорвала попытки атак, потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены пять атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное", – говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что также сорваны попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька."Потери противника составили: до 40 человек убитыми и ранеными, три боевых бронированных машины и два автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)