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"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины - РИА Новости, 30.08.2024
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09:33 30.08.2024 (обновлено: 10:22 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/medvedev-1969387316.html
"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины
"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины - РИА Новости, 30.08.2024
"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины
Украине больше не на чем паразитировать, у неё нет ничего своего, а обильная западная помощь скоро закончится, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:33
2024-08-30T10:22
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украине больше не на чем паразитировать, у неё нет ничего своего, а обильная западная помощь скоро закончится, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Западные трупоеды могут и дальше вваливать бесконечные средства в своих киевских бастардов и собирать свою скорбную жатву. Но факт остаётся фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он считает, что ресурсная база, незаконно полученная "бандеровскими тварями" в конце 20 века, вернулась в родную страну."Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад", - сообщил Медведев.Покровители же Киева, спонсирующие войну, не стремятся облагодетельствовать украинский народ, им нужен доступ к полезным ископаемым этой страны, считает Медведев."Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал он.Он полагает, что "киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс" и "их отчаянно поддерживают в этом" на Западе, поскольку им банально нужны деньги. Зампред Совбеза привел данные из открытых источников, согласно которым общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в 14,8 триллиона долларов, причем 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую Народные Республики."То есть, почти половина национальных богатств прежней Украины – это Донбасс! Ещё в 821 миллиарда долларов оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России. Всё это – без малого 63% угольных месторождений б. Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. А в землях бандеровских западенцев ресурсов лишь на 723 миллиарда долларов, что не превышает 5% всех запасов", - написал Медведев.Поэтому, полагает он, киевский режим стремится вернуть утраченное "во что бы то ни стало", при этом жизни простых украинцев не имеют значения.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html
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в мире, украина, дмитрий медведев, россия
В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Россия
"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины

Медведев: экономическая основа украинской государственности подорвана

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украине больше не на чем паразитировать, у неё нет ничего своего, а обильная западная помощь скоро закончится, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Западные трупоеды могут и дальше вваливать бесконечные средства в своих киевских бастардов и собирать свою скорбную жатву. Но факт остаётся фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
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Он считает, что ресурсная база, незаконно полученная "бандеровскими тварями" в конце 20 века, вернулась в родную страну.
"Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад", - сообщил Медведев.
Покровители же Киева, спонсирующие войну, не стремятся облагодетельствовать украинский народ, им нужен доступ к полезным ископаемым этой страны, считает Медведев.
«
"Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал он.
Он полагает, что "киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс" и "их отчаянно поддерживают в этом" на Западе, поскольку им банально нужны деньги. Зампред Совбеза привел данные из открытых источников, согласно которым общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в 14,8 триллиона долларов, причем 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую Народные Республики.
"То есть, почти половина национальных богатств прежней Украины – это Донбасс! Ещё в 821 миллиарда долларов оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России. Всё это – без малого 63% угольных месторождений б. Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. А в землях бандеровских западенцев ресурсов лишь на 723 миллиарда долларов, что не превышает 5% всех запасов", - написал Медведев.
Поэтому, полагает он, киевский режим стремится вернуть утраченное "во что бы то ни стало", при этом жизни простых украинцев не имеют значения.
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