https://ria.ru/20240830/medvedev-1969387316.html

"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины

"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины - РИА Новости, 30.08.2024

"Дальше только разложение". Медведев описал будущее Украины

Украине больше не на чем паразитировать, у неё нет ничего своего, а обильная западная помощь скоро закончится, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:33

2024-08-30T09:33

2024-08-30T10:22

в мире

украина

дмитрий медведев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украине больше не на чем паразитировать, у неё нет ничего своего, а обильная западная помощь скоро закончится, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Западные трупоеды могут и дальше вваливать бесконечные средства в своих киевских бастардов и собирать свою скорбную жатву. Но факт остаётся фактом: экономическая основа украинской государственности подорвана", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Он считает, что ресурсная база, незаконно полученная "бандеровскими тварями" в конце 20 века, вернулась в родную страну."Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад", - сообщил Медведев.Покровители же Киева, спонсирующие войну, не стремятся облагодетельствовать украинский народ, им нужен доступ к полезным ископаемым этой страны, считает Медведев."Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал он.Он полагает, что "киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс" и "их отчаянно поддерживают в этом" на Западе, поскольку им банально нужны деньги. Зампред Совбеза привел данные из открытых источников, согласно которым общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в 14,8 триллиона долларов, причем 7,3 триллиона долларов приходится на Луганскую и Донецкую Народные Республики."То есть, почти половина национальных богатств прежней Украины – это Донбасс! Ещё в 821 миллиарда долларов оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей, которые вернулись в состав России. Всё это – без малого 63% угольных месторождений б. Украины, 42% месторождений металлов и 33% – редкоземельных и других важных материалов, в том числе лития. А в землях бандеровских западенцев ресурсов лишь на 723 миллиарда долларов, что не превышает 5% всех запасов", - написал Медведев.Поэтому, полагает он, киевский режим стремится вернуть утраченное "во что бы то ни стало", при этом жизни простых украинцев не имеют значения.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969388948.html

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий медведев, россия