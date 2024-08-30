https://ria.ru/20240830/medosmotry-1969355375.html

Минздрав расширил программу профилактических медосмотров

Минздрав расширил программу профилактических медосмотров - РИА Новости, 30.08.2024

Минздрав расширил программу профилактических медосмотров

Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С, соответствующий приказ министерства вступает в РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:23

2024-08-30T00:23

2024-08-30T00:23

общество

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Минздрав России расширил программу профилактических медицинских осмотров, включив туда исследование на гепатит С, соответствующий приказ министерства вступает в силу в пятницу. "Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", - говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Настоящий приказ вступает в силу с 30 августа и будет действовать до 1 июля 2027 года. Согласно документу, в профилактический медицинский осмотр теперь добавлено исследование на антитела к гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет. Кроме того, приказ дает право ветеранам боевых действий проходить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию во внеочередном порядке.

https://ria.ru/20240830/lekarstva-1969354829.html

https://ria.ru/20240828/natsproekt-1968880936.html

россия

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2024

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общество, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)