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В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 30.08.2024 (обновлено: 15:16 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/mchs-1969499063.html
В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов
В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов - РИА Новости, 30.08.2024
В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов
Шесть боеприпасов обезврежено за минувшие сутки в Курской области, одну авиабомбу обнаружили на крыше частного дома, все боеприпасы сброшены с беспилотников,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:53
2024-08-30T15:16
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Шесть боеприпасов обезврежено за минувшие сутки в Курской области, одну авиабомбу обнаружили на крыше частного дома, все боеприпасы сброшены с беспилотников, сообщает в пятницу МЧС России."За сутки пиротехники МЧС России обследовали два населенных пункта и обезвредили шесть боеприпасов: одну авиационную бомбу обнаружили на крыше частного дома. Также были обезврежены одна противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатометов. Все боеприпасы были сброшены с беспилотников на дома и автомобили мирных жителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Всего с начала работ специалисты очистили более 21 гектара и обезвредили порядка 300 опасных боеприпасов, заключило МЧС РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240830/himars-1969502000.html
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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов

МЧС: в Курской области за сутки обезврежено шесть боеприпасов, сброшенных БПЛА

© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области
Пиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Шесть боеприпасов обезврежено за минувшие сутки в Курской области, одну авиабомбу обнаружили на крыше частного дома, все боеприпасы сброшены с беспилотников, сообщает в пятницу МЧС России.
"За сутки пиротехники МЧС России обследовали два населенных пункта и обезвредили шесть боеприпасов: одну авиационную бомбу обнаружили на крыше частного дома. Также были обезврежены одна противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатометов. Все боеприпасы были сброшены с беспилотников на дома и автомобили мирных жителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области
Пиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС России обезвредили 6 боеприпасов в Курской области
Всего с начала работ специалисты очистили более 21 гектара и обезвредили порядка 300 опасных боеприпасов, заключило МЧС РФ.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
Вчера, 15:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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