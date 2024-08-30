https://ria.ru/20240830/mchs-1969499063.html

В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов

В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области за сутки обезвредили шесть боеприпасов

Шесть боеприпасов обезврежено за минувшие сутки в Курской области, одну авиабомбу обнаружили на крыше частного дома, все боеприпасы сброшены с беспилотников,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:53

2024-08-30T14:53

2024-08-30T15:16

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Шесть боеприпасов обезврежено за минувшие сутки в Курской области, одну авиабомбу обнаружили на крыше частного дома, все боеприпасы сброшены с беспилотников, сообщает в пятницу МЧС России."За сутки пиротехники МЧС России обследовали два населенных пункта и обезвредили шесть боеприпасов: одну авиационную бомбу обнаружили на крыше частного дома. Также были обезврежены одна противотанковая мина со взрывателем и три выстрела от гранатометов. Все боеприпасы были сброшены с беспилотников на дома и автомобили мирных жителей", - говорится в Telegram-канале ведомства.Всего с начала работ специалисты очистили более 21 гектара и обезвредили порядка 300 опасных боеприпасов, заключило МЧС РФ.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до до 7800 военнослужащих, 75 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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курская область

россия

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происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия