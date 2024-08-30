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США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск - РИА Новости, 30.08.2024
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16:20 30.08.2024 (обновлено: 17:36 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/mask-1969536068.html
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск - РИА Новости, 30.08.2024
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:20
2024-08-30T17:36
сша
америка
илон маск
джо байден
в мире
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.Так предприниматель ответил на пост одного из пользователей, в котором говорится, что власти страны планируют увеличить госдолг еще на 16 триллионов долларов до 2035 года."При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные расходы — вот что влечет за собой инфляцию", — отметил Маск.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны увеличится до 166 процентов ВВП в течение следующих 30 лет. При этом не исключается риск повышения показателя до 250 процентов ВВП. За время президентства Джо Байдена государственный долг Соединенных Штатов вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в этом году.
https://ria.ru/20240817/mask-1966809632.html
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сша, америка, илон маск, джо байден, в мире
США, Америка, Илон Маск, Джо Байден, В мире
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск

Маск: США приближаются к банкротству из-за слишком больших госрасходов

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.
Так предприниматель ответил на пост одного из пользователей, в котором говорится, что власти страны планируют увеличить госдолг еще на 16 триллионов долларов до 2035 года.
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"При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные расходы — вот что влечет за собой инфляцию", — отметил Маск.
В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны увеличится до 166 процентов ВВП в течение следующих 30 лет. При этом не исключается риск повышения показателя до 250 процентов ВВП.
За время президентства Джо Байдена государственный долг Соединенных Штатов вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в этом году.
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