https://ria.ru/20240830/mask-1969536068.html
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск - РИА Новости, 30.08.2024
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:20
2024-08-30T16:20
2024-08-30T17:36
сша
америка
илон маск
джо байден
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.Так предприниматель ответил на пост одного из пользователей, в котором говорится, что власти страны планируют увеличить госдолг еще на 16 триллионов долларов до 2035 года."При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные расходы — вот что влечет за собой инфляцию", — отметил Маск.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны увеличится до 166 процентов ВВП в течение следующих 30 лет. При этом не исключается риск повышения показателя до 250 процентов ВВП. За время президентства Джо Байдена государственный долг Соединенных Штатов вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в этом году.
https://ria.ru/20240817/mask-1966809632.html
https://radiosputnik.ru/20240729/mask-1962625888.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, америка, илон маск, джо байден, в мире
США, Америка, Илон Маск, Джо Байден, В мире
США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск
Маск: США приближаются к банкротству из-за слишком больших госрасходов