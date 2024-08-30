https://ria.ru/20240830/mask-1969536068.html

США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск

США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск - РИА Новости, 30.08.2024

США стремительно приближаются к банкротству, считает Маск

США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:20

2024-08-30T16:20

2024-08-30T17:36

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. США стремительно приближаются к банкротству из-за слишком больших расходов, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.Так предприниматель ответил на пост одного из пользователей, в котором говорится, что власти страны планируют увеличить госдолг еще на 16 триллионов долларов до 2035 года."При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные расходы — вот что влечет за собой инфляцию", — отметил Маск.В мае бюджетное управление конгресса США опубликовало доклад, согласно которому госдолг страны увеличится до 166 процентов ВВП в течение следующих 30 лет. При этом не исключается риск повышения показателя до 250 процентов ВВП. За время президентства Джо Байдена государственный долг Соединенных Штатов вырос с 28 триллионов долларов в 2021-м до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в этом году.

https://ria.ru/20240817/mask-1966809632.html

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сша, америка, илон маск, джо байден, в мире