https://ria.ru/20240830/lyubimova-1969526451.html

Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра

Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра - РИА Новости, 30.08.2024

Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра

Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства открыли в музеях ЛНР три новых детских центра, сообщила министр культуры России... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:16

2024-08-30T16:16

2024-08-30T16:16

россия

луганская народная республика

свердловск

ольга любимова

культура

музеи

музейные маршруты россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства открыли в музеях ЛНР три новых детских центра, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Творческие пространства для ребят появились в Антраците, Лутугино и Свердловске. Их организовали Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства при нашей поддержке", - написала министр в своем Telegram-канале. Центры оснащены мультимедийным оборудованием. В них можно проводить как образовательные, так и игровые мероприятия. Для детей организованы специальные познавательные программы, добавила глава ведомства. По ее словам, занятия, разработанные специалистами Музея современной истории, будут посвящены Конституции РФ, государственным символам, истории Великой Отечественной войны, освоению космоса и Арктики. Важной мультимедийной составляющей станет интерактивная карта "Россия — Родина моя", рассказывающая о городах-героях, народах и религиях, основных географических объектах. "Мы активно продолжаем работу в этом направлении. С 2023 года в музеях новых регионов открылись уже 30 центров, где юные посетители могут больше узнать об истории своей страны", - заключила Любимова.

https://ria.ru/20240828/knigi-1969000815.html

россия

луганская народная республика

свердловск

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Артем Смирнов

россия, луганская народная республика, свердловск, ольга любимова, культура, музеи