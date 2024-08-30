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Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра - РИА Новости, 30.08.2024
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Музейные маршруты России
 
16:16 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/lyubimova-1969526451.html
Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра
Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра - РИА Новости, 30.08.2024
Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра
Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства открыли в музеях ЛНР три новых детских центра, сообщила министр культуры России... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:16
2024-08-30T16:16
россия
луганская народная республика
свердловск
ольга любимова
культура
музеи
музейные маршруты россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства открыли в музеях ЛНР три новых детских центра, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Творческие пространства для ребят появились в Антраците, Лутугино и Свердловске. Их организовали Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства при нашей поддержке", - написала министр в своем Telegram-канале. Центры оснащены мультимедийным оборудованием. В них можно проводить как образовательные, так и игровые мероприятия. Для детей организованы специальные познавательные программы, добавила глава ведомства. По ее словам, занятия, разработанные специалистами Музея современной истории, будут посвящены Конституции РФ, государственным символам, истории Великой Отечественной войны, освоению космоса и Арктики. Важной мультимедийной составляющей станет интерактивная карта "Россия — Родина моя", рассказывающая о городах-героях, народах и религиях, основных географических объектах. "Мы активно продолжаем работу в этом направлении. С 2023 года в музеях новых регионов открылись уже 30 центров, где юные посетители могут больше узнать об истории своей страны", - заключила Любимова.
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россия, луганская народная республика, свердловск, ольга любимова, культура, музеи
Россия, Луганская Народная Республика, Свердловск, Ольга Любимова, Культура, Музеи, Музейные маршруты России

Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра

© Фото : пресс-служба Музея современной истории РоссииДетский центр
Детский центр - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : пресс-служба Музея современной истории России
Детский центр
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства открыли в музеях ЛНР три новых детских центра, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Творческие пространства для ребят появились в Антраците, Лутугино и Свердловске. Их организовали Музей современной истории России и Всероссийский музей декоративного искусства при нашей поддержке", - написала министр в своем Telegram-канале.
Центры оснащены мультимедийным оборудованием. В них можно проводить как образовательные, так и игровые мероприятия. Для детей организованы специальные познавательные программы, добавила глава ведомства.
По ее словам, занятия, разработанные специалистами Музея современной истории, будут посвящены Конституции РФ, государственным символам, истории Великой Отечественной войны, освоению космоса и Арктики. Важной мультимедийной составляющей станет интерактивная карта "Россия — Родина моя", рассказывающая о городах-героях, народах и религиях, основных географических объектах.
"Мы активно продолжаем работу в этом направлении. С 2023 года в музеях новых регионов открылись уже 30 центров, где юные посетители могут больше узнать об истории своей страны", - заключила Любимова.
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Музейные маршруты РоссииРоссияЛуганская Народная РеспубликаСвердловскОльга ЛюбимоваКультураМузеи
 
 
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