https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969380296.html

Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком

Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком - РИА Новости, 30.08.2024

Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к опытным и ответственным политикам, он полностью посвятил себя служению белорусскому народу, заявил спикер... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:35

2024-08-30T09:35

2024-08-30T09:36

политика

белоруссия

россия

александр лукашенко

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к опытным и ответственным политикам, он полностью посвятил себя служению белорусскому народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "Лукашенко относится к числу ответственных и опытных. Его отличает огромная работоспособность и воля. Он посвятил себя служению белорусскому народу. В этом смысл его жизни. В день рождения Александра Григорьевича хочется пожелать ему успехов в достижении целей, направленных на развитие и процветание Беларуси - страны, которую он любит, заботится и защищает. Человеческого счастья, здоровья и удачи", - написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что Лукашенко сделал всё, чтобы Белоруссия состоялась как суверенное и независимое государство. "Наша страна на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами. Мы переживаем время, когда всё обнажается. Становится ясно, на чью поддержку можно опереться, на чью - нет. Кто какую позицию занимает. Вызовы и испытания не только разъединяют, но и сплачивают. Особенно если они общие. Именно так произошло в наших взаимоотношениях с братским белорусским народом", - отметил Володин. По его словам, Россия и Белоруссия, некогда создавшие Союзное государство, именно сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением. Спикер Госдумы считает, что в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина и президента Белоруссии, их отношения стали прочной основой развития Союзного государства. "Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России, мы реализуем вместе программы и проекты в экономике и социальной сфере... Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве", - добавил спикер Госдумы. Он отметил, что отношения двух стран достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества. "Хотя мы постоянно подчёркиваем, что нам многое предстоит сделать и есть к чему стремиться", - напомнил Володин.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

https://ria.ru/20240829/volodin-1969116657.html

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политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф