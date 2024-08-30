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Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком - РИА Новости, 30.08.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
09:35 30.08.2024 (обновлено: 09:36 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969380296.html
Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком
Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком - РИА Новости, 30.08.2024
Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к опытным и ответственным политикам, он полностью посвятил себя служению белорусскому народу, заявил спикер... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:35
2024-08-30T09:36
политика
белоруссия
россия
александр лукашенко
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к опытным и ответственным политикам, он полностью посвятил себя служению белорусскому народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей. "Лукашенко относится к числу ответственных и опытных. Его отличает огромная работоспособность и воля. Он посвятил себя служению белорусскому народу. В этом смысл его жизни. В день рождения Александра Григорьевича хочется пожелать ему успехов в достижении целей, направленных на развитие и процветание Беларуси - страны, которую он любит, заботится и защищает. Человеческого счастья, здоровья и удачи", - написал Володин в своем Telegram-канале. Спикер Госдумы подчеркнул, что Лукашенко сделал всё, чтобы Белоруссия состоялась как суверенное и независимое государство. "Наша страна на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами. Мы переживаем время, когда всё обнажается. Становится ясно, на чью поддержку можно опереться, на чью - нет. Кто какую позицию занимает. Вызовы и испытания не только разъединяют, но и сплачивают. Особенно если они общие. Именно так произошло в наших взаимоотношениях с братским белорусским народом", - отметил Володин. По его словам, Россия и Белоруссия, некогда создавшие Союзное государство, именно сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением. Спикер Госдумы считает, что в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина и президента Белоруссии, их отношения стали прочной основой развития Союзного государства. "Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России, мы реализуем вместе программы и проекты в экономике и социальной сфере... Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве", - добавил спикер Госдумы. Он отметил, что отношения двух стран достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества. "Хотя мы постоянно подчёркиваем, что нам многое предстоит сделать и есть к чему стремиться", - напомнил Володин.
https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html
https://ria.ru/20240829/volodin-1969116657.html
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политика, белоруссия, россия, александр лукашенко, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Володин назвал Лукашенко опытным и ответственным политиком

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко относится к опытным и ответственным политикам, он полностью посвятил себя служению белорусскому народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Лукашенко в пятницу отмечает 70-летний юбилей.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Биография Александра Лукашенко
Вчера, 01:01
"Лукашенко относится к числу ответственных и опытных. Его отличает огромная работоспособность и воля. Он посвятил себя служению белорусскому народу. В этом смысл его жизни. В день рождения Александра Григорьевича хочется пожелать ему успехов в достижении целей, направленных на развитие и процветание Беларуси - страны, которую он любит, заботится и защищает. Человеческого счастья, здоровья и удачи", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Лукашенко сделал всё, чтобы Белоруссия состоялась как суверенное и независимое государство.
"Наша страна на протяжении последних десяти лет сталкивается с многочисленными вызовами. Мы переживаем время, когда всё обнажается. Становится ясно, на чью поддержку можно опереться, на чью - нет. Кто какую позицию занимает. Вызовы и испытания не только разъединяют, но и сплачивают. Особенно если они общие. Именно так произошло в наших взаимоотношениях с братским белорусским народом", - отметил Володин.
По его словам, Россия и Белоруссия, некогда создавшие Союзное государство, именно сейчас как никогда понимают друг друга, решают вместе задачи, борются с общими вызовами и санкционным давлением. Спикер Госдумы считает, что в этом огромная заслуга президента России Владимира Путина и президента Белоруссии, их отношения стали прочной основой развития Союзного государства.
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"Беларусь сегодня входит в пятерку ведущих торговых партнеров России, мы реализуем вместе программы и проекты в экономике и социальной сфере... Оставаясь суверенными, мы строим Союзное государство, используя возможности и наработки каждого. На основе интеграции создаем единое правовое поле в социальной сфере и экономическом пространстве", - добавил спикер Госдумы.
Он отметил, что отношения двух стран достигли огромных результатов во всех направлениях сотрудничества.
"Хотя мы постоянно подчёркиваем, что нам многое предстоит сделать и есть к чему стремиться", - напомнил Володин.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииПолитикаБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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