https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969370744.html

Житель Могилевской области рассказал о работе с Лукашенко

Житель Могилевской области рассказал о работе с Лукашенко - РИА Новости, 30.08.2024

Житель Могилевской области рассказал о работе с Лукашенко

Валерий Кротиков, работавший водителем в совхозе "Городец", который возглавлял Александр Лукашенко, заявил РИА Новости, что с будущим президентом было просто и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:30

2024-08-30T05:30

2024-08-30T05:30

белоруссия

александр лукашенко

в мире

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ГОРОДЕЦ (Могилевская область, Белоруссия), 30 авг – РИА Новости. Валерий Кротиков, работавший водителем в совхозе "Городец", который возглавлял Александр Лукашенко, заявил РИА Новости, что с будущим президентом было просто и легко работать, подчиненные его не боялись, а уважали. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет. Лукашенко возглавил совхоз "Городец" Шкловского района Могилевской области в 33 года и руководил им с 1987 по 1994 год. При Лукашенко в совхозе были внедрены новые формы хозяйствования, и предприятие из слабого вышло в передовики. "С ним работать было просто и легко. У меня спрашивали, боялись ли его? Как можно бояться, если человек делал все, что говорит? Это было уважение, а не боязнь", - сказал он. Кротиков подчеркнул, что, несмотря на молодой возраст, Лукашенко удалось быстро завоевать авторитет среди местного населения. Он собрал, например, механизаторов, сообщил, что начинается закладка сенажа. "Говорит: "Мое дело вас поощрить, ваше – работать". Нас никто не поднимал в 5-6 утра, мы сами договаривались – пришли (на мехдвор – ред.), завелись, заправились и поехали… Никто нас не насиловал, не заставлял", - рассказал мужчина. Собеседник отметил, что у Лукашенко все было четко организовано. "У него не было привычки ходить постоянно на мехдвор (лично постоянно контролировать работников - ред.), он знал, что за это отвечает инженер – с него и спросит. Каждый был на своем месте. Если был инженер, значит, он отвечает за мастерские", - отметил он. При этом Кротиков обратил внимание, что, несмотря на это, Лукашенко был в курсе каждой детали, касающейся хозяйства, знал, что происходит. "Он мог сам узнать (о проблеме – ред.) и спросить, почему у тебя так, почему не доложил? Он все знал, что делается в хозяйстве", - констатировал мужчина. Он добавил, что простой работник мог напрямую обратиться к главе совхоза, чтобы решить какой-то рабочий вопрос. "Он говорил: "Если что кому надо – не стесняйтесь, обращайтесь. Если кто-то не решает вопрос, например, инженер, обращайтесь ко мне напрямую". И он решал (проблемные вопросы – ред.)", - подчеркнул Кротиков. "Было очень хорошее отношение. Я мог зайти к нему в кабинет (для решения рабочих моментов – ред.) без всяких вопросов. Он так и говорил: "Если действительно надо (срочно решить рабочую проблему – ред.) – можете дверь ногой в кабинет открывать, хотя у меня и совещание идет". Насчет этого молодец", - продолжил собеседник. "Это большое дело – умение организовать, все были заняты своим делом", - добавил он.

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1968896364.html

https://ria.ru/20240830/lukashenko-1969367673.html

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