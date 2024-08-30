https://ria.ru/20240830/liviya-1969378853.html

Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну

Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну - РИА Новости, 30.08.2024

Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну

Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:12

2024-08-30T08:12

2024-08-30T14:32

в мире

ливия

триполи

бенгази

муаммар каддафи

халифа хафтар

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969387622_0:211:1047:800_1920x0_80_0_0_f4629e0e4430189462f6b72cd06a3519.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times. "Садик аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев", — сообщает издание, которое побеседовало с чиновником по телефону. В воскресенье базирующийся в Триполи Центробанк сообщил, что приостанавливает работу из-за похищения директора управления информационных технологий. После его освобождения на следующий день банк возобновил работу. Президентский совет Ливии объявил об увольнении аль-Кебира и назначении нового главы Центробанка, но заседающая на востоке страны палата представителей и базирующийся в Триполи высший государственный совет воспротивились этому решению. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства: правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, — действует в Триполи; второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.

https://ria.ru/20240826/neft-1968511519.html

https://ria.ru/20240721/liviya-1960995217.html

ливия

триполи

бенгази

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон