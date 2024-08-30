Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну
FT: глава ЦБ аль-Кебир заявил, что бежал из Ливии из-за страха за свою жизнь
© Фото : Central Bank of Libya/XГлава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир
© Фото : Central Bank of Libya/X
Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times.
"Садик аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев", — сообщает издание, которое побеседовало с чиновником по телефону.
На востоке Ливии приостановили добычу нефти
26 августа, 13:53
В воскресенье базирующийся в Триполи Центробанк сообщил, что приостанавливает работу из-за похищения директора управления информационных технологий. После его освобождения на следующий день банк возобновил работу.
Президентский совет Ливии объявил об увольнении аль-Кебира и назначении нового главы Центробанка, но заседающая на востоке страны палата представителей и базирующийся в Триполи высший государственный совет воспротивились этому решению.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.