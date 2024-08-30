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Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну - РИА Новости, 30.08.2024
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08:12 30.08.2024 (обновлено: 14:32 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/liviya-1969378853.html
Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну
Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну - РИА Новости, 30.08.2024
Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну
Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:12
2024-08-30T14:32
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times. "Садик аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев", — сообщает издание, которое побеседовало с чиновником по телефону. В воскресенье базирующийся в Триполи Центробанк сообщил, что приостанавливает работу из-за похищения директора управления информационных технологий. После его освобождения на следующий день банк возобновил работу. Президентский совет Ливии объявил об увольнении аль-Кебира и назначении нового главы Центробанка, но заседающая на востоке страны палата представителей и базирующийся в Триполи высший государственный совет воспротивились этому решению. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства: правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, — действует в Триполи; второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.
https://ria.ru/20240826/neft-1968511519.html
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в мире, ливия, триполи, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон
В мире, Ливия, Триполи, Бенгази, Муаммар Каддафи, Халифа Хафтар, ООН
Глава ЦБ Ливии заявил, что ему пришлось покинуть страну

FT: глава ЦБ аль-Кебир заявил, что бежал из Ливии из-за страха за свою жизнь

© Фото : Central Bank of Libya/XГлава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир
Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Central Bank of Libya/X
Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Центробанка Ливии Садик аль-Кебир вынужденно покинул страну, пишет газета Financial Times.
"Садик аль-Кебир заявил, что он и другие высокопоставленные сотрудники банка были вынуждены бежать из страны, чтобы защитить свои жизни от возможных нападений вооруженных ополченцев", — сообщает издание, которое побеседовало с чиновником по телефону.
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26 августа, 13:53
В воскресенье базирующийся в Триполи Центробанк сообщил, что приостанавливает работу из-за похищения директора управления информационных технологий. После его освобождения на следующий день банк возобновил работу.
Президентский совет Ливии объявил об увольнении аль-Кебира и назначении нового главы Центробанка, но заседающая на востоке страны палата представителей и базирующийся в Триполи высший государственный совет воспротивились этому решению.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства: правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, — действует в Триполи; второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.
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