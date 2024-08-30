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"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kurskaya_oblast-1969563103.html
"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области
"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области
Украина потеряла дорогостоящую западную технику во время атаки на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:57
2024-08-30T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
киев
россия
александр сырский
валерий герасимов
нато
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина потеряла дорогостоящую западную технику во время атаки на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Вот что случилось, они влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил (ВСУ. — Прим. Ред.), и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают", — отметил он.По словам отставного военного, эта техника должна была участвовать в боях в Донбассе, но в результате опрометчивого решения Киева западные инвестиции растрачиваются впустую. Риттер полагает, что по этой причине сейчас туда направили американскую ЧВК Forward Observations Group, чтобы попытаться спасти часть техники."Все они уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США", — резюмировал отставной разведчик.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/donbass-1969542881.html
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в мире, курская область, киев, россия, александр сырский, валерий герасимов, нато, вооруженные силы украины, скотт риттер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Киев, Россия, Александр Сырский, Валерий Герасимов, НАТО, Вооруженные силы Украины, Скотт Риттер
"Их уничтожают". Стало известно, что произошло в Курской области

Риттер: ВСУ потеряли дорогостоящую западную технику в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина потеряла дорогостоящую западную технику во время атаки на Курскую область, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Вот что случилось, они влили миллиарды долларов в создание этих ударных сил (ВСУ. — Прим. Ред.), и они исчезли, все танки: M1 Abrams, Challenger, новые танки Leopard, они в Курской области, их уничтожают", — отметил он.
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По словам отставного военного, эта техника должна была участвовать в боях в Донбассе, но в результате опрометчивого решения Киева западные инвестиции растрачиваются впустую. Риттер полагает, что по этой причине сейчас туда направили американскую ЧВК Forward Observations Group, чтобы попытаться спасти часть техники.
"Все они уничтожаются прямо сейчас, это были огромные инвестиции НАТО и США", — резюмировал отставной разведчик.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьКиевРоссияАлександр СырскийВалерий ГерасимовНАТОВооруженные силы УкраиныСкотт Риттер
 
 
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