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ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 30.08.2024 (обновлено: 14:23 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kurskaya-1969475646.html
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:23
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области

МО: ВС России нанесли поражение ВСУ в шести районах Курской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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