https://ria.ru/20240830/kurskaya-1969475646.html
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:17
2024-08-30T14:23
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по ВСУ у 16 населенных пунктов Курской области
МО: ВС России нанесли поражение ВСУ в шести районах Курской области