https://ria.ru/20240830/kursk-1969373379.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:28

2024-08-30T06:28

2024-08-30T06:28

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 00.51 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, россия