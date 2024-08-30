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В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kursk-1969373379.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:28
2024-08-30T06:28
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 00.51 мск. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Россия
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в 00.51 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)БезопасностьРоссия
 
 
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