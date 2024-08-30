https://ria.ru/20240830/krushenie-1969590129.html

МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2024

МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в июле в Подмосковье мог стать неисправный датчик угла атаки, следует из промежуточного отчета Межгосударственного... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:23

2024-08-30T20:23

2024-08-30T22:32

происшествия

московская область (подмосковье)

коломенский район

межгосударственный авиационный комитет

газпром

sukhoi superjet 100 (ssj100)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

коломна

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в июле в Подмосковье мог стать неисправный датчик угла атаки, следует из промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК)."Характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора показывает, что, наиболее вероятно, на данном этапе полета, в процессе уборки механизации, возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки. В процессе перекладки стабилизатора "на пикирование" значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3.5º на пикирование. Самолет перешел на снижение", — говорится в документе.Там указывается, что, несмотря на принятые меры, экипаж не смог прекратить снижение самолета и предотвратить столкновение с землей. Кроме того, перед крушением пилоты выяснили, что датчик угла атаки может быть неисправен.Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, но этого не произошло, поскольку практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. В итоге он перешел на ручное управление.Отмечается, что второй пилот дважды передавал данные диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, поэтому его не слышали и продолжали запрашивать экипаж SSJ-100.Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.

https://ria.ru/20240830/ssj-1969604683.html

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

московская область (подмосковье)

коломенский район

коломна

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Кадры с места падения самолета в Коломне Кадры с места падения самолета в Коломне 2024-08-30T20:23 true PT0M17S

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происшествия, московская область (подмосковье), коломенский район, межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская межрегиональная транспортная прокуратура, коломна