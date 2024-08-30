https://ria.ru/20240830/krushenie-1969590129.html
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 30.08.2024
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в июле в Подмосковье мог стать неисправный датчик угла атаки, следует из промежуточного отчета Межгосударственного... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:23
2024-08-30T20:23
2024-08-30T22:32
происшествия
московская область (подмосковье)
коломенский район
межгосударственный авиационный комитет
газпром
sukhoi superjet 100 (ssj100)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
коломна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959442621_0:98:1430:902_1920x0_80_0_0_5aefa4d7d621933b0b52d6405cd8a8d3.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в июле в Подмосковье мог стать неисправный датчик угла атаки, следует из промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК)."Характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора показывает, что, наиболее вероятно, на данном этапе полета, в процессе уборки механизации, возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки. В процессе перекладки стабилизатора "на пикирование" значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3.5º на пикирование. Самолет перешел на снижение", — говорится в документе.Там указывается, что, несмотря на принятые меры, экипаж не смог прекратить снижение самолета и предотвратить столкновение с землей. Кроме того, перед крушением пилоты выяснили, что датчик угла атаки может быть неисправен.Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, но этого не произошло, поскольку практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. В итоге он перешел на ручное управление.Отмечается, что второй пилот дважды передавал данные диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, поэтому его не слышали и продолжали запрашивать экипаж SSJ-100.Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа".Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.
https://ria.ru/20240830/ssj-1969604683.html
https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html
московская область (подмосковье)
коломенский район
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959442621_0:0:1272:953_1920x0_80_0_0_7b98722f8f5a0e2791f6d79bac8816c4.jpg
Кадры с места падения самолета в Коломне
Кадры с места падения самолета в Коломне
2024-08-30T20:23
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), коломенский район, межгосударственный авиационный комитет, газпром, sukhoi superjet 100 (ssj100), московская межрегиональная транспортная прокуратура, коломна
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коломенский район, Межгосударственный авиационный комитет, Газпром, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Московская межрегиональная транспортная прокуратура, Коломна
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК: SSJ-100 под Коломной мог упасть из-за неисправного датчика угла атаки
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в июле в Подмосковье мог стать неисправный датчик угла атаки, следует из промежуточного отчета
Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора показывает, что, наиболее вероятно, на данном этапе полета, в процессе уборки механизации, возникли условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки. В процессе перекладки стабилизатора "на пикирование" значение угла тангажа уменьшилось с 5º на кабрирование до 3.5º на пикирование. Самолет перешел на снижение", — говорится в документе.
Там указывается, что, несмотря на принятые меры, экипаж не смог прекратить снижение самолета и предотвратить столкновение с землей. Кроме того, перед крушением пилоты выяснили, что датчик угла атаки может быть неисправен.
Командир воздушного судна давал команду набирать высоту, но этого не произошло, поскольку практически одновременно началась перестановка стабилизатора на пикирование. В итоге он перешел на ручное управление.
Отмечается, что второй пилот дважды передавал данные диспетчеру "Домодедово-круг" о недостоверной индикации скорости, но не переключил радиостанцию, поэтому его не слышали и продолжали запрашивать экипаж SSJ-100.
Самолет Sukhoi Superjet потерпел крушение 12 июля в лесу под Коломной
. На борту находились два пилота и штурман, все они погибли. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре
заявили, что воздушное судно принадлежало "Газпром авиа
".
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По полученным данным, лайнер вылетел после ремонта с завода и направлялся в аэропорт Внуково, но рухнул в районе деревни Апраксино.