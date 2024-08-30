https://ria.ru/20240830/kosovo-1969594615.html

Полиция самопровозглашенного Косово проникла в органы самоуправления сербов

Полиция самопровозглашенного Косово проникла в органы самоуправления сербов - РИА Новости, 30.08.2024

Полиция самопровозглашенного Косово проникла в органы самоуправления сербов

"Полиция" самопровозглашенного Косово в пятницу вторглась в органы местного самоуправления сербов на севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:48

2024-08-30T20:48

2024-08-30T20:48

косово

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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. "Полиция" самопровозглашенного Косово в пятницу вторглась в органы местного самоуправления сербов на севере Косово и Метохии, передает портал Kosovo online. "Сотрудники спецподразделений косовской полиции вторглись сегодня во второй половине дня в здания временных органов четырех сербских муниципалитетов на севере – Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток. Замкомандира косовской полиции сектора "Север" Ветон Эльшани подтвердил нам, что акция проходит в четырех муниципалитетах на севере, где как он сказал "размещены параллельные структуры", - передает портал, который также разместил видео "полицейской" операции. Эльшани подчеркнул, что операция не касается сербских учреждений образования и здравоохранения. Косовоалбанские "полицейские" оцепили здания муниципалитетов, они в тяжелой экипировке с автоматическим оружием. О столкновениях с местными жителями не сообщается. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

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косовска-митровица

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