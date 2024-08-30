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Фестиваль "Восток&Запад": в Оренбурге раздали золотых львов

Фестиваль "Восток&Запад": в Оренбурге раздали золотых львов - РИА Новости, 02.09.2024

Фестиваль "Восток&Запад": в Оренбурге раздали золотых львов

В Оренбурге завершился XVII Международный кинофестиваль "Восток &Запад. Классика и Авангард". В международном конкурсе победила картина Амджада Аль Рашида "Да... РИА Новости, 02.09.2024

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

2024-09-02T13:50

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В Оренбурге завершился XVII Международный кинофестиваль "Восток &Запад. Классика и Авангард". В международном конкурсе победила картина Амджада Аль Рашида "Да пошлет Бог сына" (совместное производство Иордании, Франции, Саудовской Аравии и Катара). В российском конкурсе "Сплетенные параллели" лучшим фильмом стала "Ласточка" Малики Мухамеджан.Приз за лучшую женскую роль получила иорданская актриса Мона Хава за работу в картине "Да пошлет Бог сына". Награду за лучшую мужскую роль — монгольский актер Трегель Болд-Эрдене за работу в фильме "Город ветра". Приз за лучшую режиссуру — индиец Сиддхартха Джатла за картину "Во чреве тигра".В российском конкурсе "Сплетенные параллели" лучшим режиссером был признан Роман Михайлов за картину "Надо снимать фильмы о любви". Лучшими актерами стали Марианна Шульц ("Эра") и Ньургун Бэчигэн ("Там, где танцуют стерхи"). Лучшим фильмом в конкурсе короткого метра "Шаг" стала работа Марии Сафроновой "Чадо".Также были вручены специальные призы – приза зрительских симпатий удостоилась картина "Не плачь" Медеи Властопуло, а приз Губернатора Оренбургской области им. Алексея Саморядова "За лучший сценарий" достался картине из Кыргызстана "Error 404" (режиссёр Тынчтык Абылкасымов).Особого внимания заслуживают специальные "Золотые сарматские львы", вручаемые на за вклад в киноискусство. На этот раз их получили Олег Стриженов (накануне фестиваля он отметил свой 95-летний юбилей – и его киноработам была посвящена одна из ретроспективных программ), а также режиссер Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей.На фестивале побывали около 30 тысяч зрителей. Во все дни смотра работало сразу несколько площадок – каждая со своей программой. В один из дней за круглым столом собрались продюсеры, режиссёры, кинокритики и историки кино. В ходе дискуссии обсудили тему "Восток-Запад: пути культурной интеграции и развития кинематографа".Открывала смотр лента режиссёра Владимира Котта "Мужчина и женщина". Картина задала главную тему фестиваля – семья, любовь и человеческие взаимоотношения. В Год семьи организаторы фестиваля широко представили фильмы, рассчитанные именно на семейный просмотр. Была подготовлена внеконкурсная программа "Год семьи", в которую вошли две картины: "Мухадракон" (режиссёр Татьяна Калганова) и лента "Туда и обратно" (режиссёр Олег Асадулин).49 мультфильмов были включены в программу, которую привёз в Оренбург дружественный Открытый Российский фестиваль анимационных фильмов "Суздальфест". Во внеконкурсной программе "Сделано в России" киностудия "Союзмультфильм" показала девять анимационных лент советских времён.Внеконкурсная программа "Наши меньшие друзья" была посвящена людям, героически спасавшим животных во время весеннего паводка в Оренбуржье. Такие ленты, как "Ко мне, Мухтар", "Белый Бим Черное ухо", "Пограничный пёс Алый" и "Белый клык" — золотой фонд советского детского кино.На фестивале работали две творческие площадки работали. Одна была посвящена кинематографу Индии, в ней участвовали эксперт в области индийского кино, программный директор Открытого российского конкурса "Сплетённые параллели" Нина Кочеляева и режиссёр фильма "Во чреве тигра" Сиддартха Джатла. На второй рассказывали о кинематографе Монголии и Марокко, курировал площадку программный директор Международного конкурса Роман Дорофеев, почётными гостями стали режиссёр и продюсер Хассан Бенжеулун и София Эль-Граири (Марокко), а также председатель жюри Международного конкурса Онондорж Дашдондог и член жюри Российского конкурса Ценгел Даваасамбу.Специальный показ фильмов программы "Шаг" (Конкурс короткого метра) и творческие встречи были проведены в Оренбургском военном госпитале, старейшем лечебном заведении города. С бойцами СВО, проходящими лечение, пообщались военный корреспондент телеканала "Россия 24", член жюри Конкурса короткого метра "Шаг" Наталья Панталёва и народный артист России Дмитрий Харатьян.

https://ria.ru/20240902/teatr-1969577374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

союзмультфильм, олег стриженов, светлана дружинина, владимир котт, оренбург, россия, кино и сериалы, новости культуры