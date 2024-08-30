https://ria.ru/20240830/kiev-1969381780.html

В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье

В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье - РИА Новости, 30.08.2024

В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье

Два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) сожгли в Киеве за прошедшую ночь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T08:56

2024-08-30T08:56

2024-08-30T08:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) сожгли в Киеве за прошедшую ночь, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киев, район Позняки. Красиво догорают две машины ТЦК", - сказал он. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html

https://ria.ru/20240727/avtovladeltsy-1962413122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины