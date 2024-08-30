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В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kiev-1969381780.html
В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье
В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье - РИА Новости, 30.08.2024
В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье
Два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) сожгли в Киеве за прошедшую ночь, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T08:56
2024-08-30T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) сожгли в Киеве за прошедшую ночь, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Киев, район Позняки. Красиво догорают две машины ТЦК", - сказал он. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html
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в мире, украина, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов, сообщили в подполье

Лебедев: в Киеве сожгли два автомобиля сотрудников военкоматов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Два автомобиля сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) сожгли в Киеве за прошедшую ночь, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Киев, район Позняки. Красиво догорают две машины ТЦК", - сказал он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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29 июля, 17:30
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Автомобиль с надписью Не ТЦК на Украине - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
СМИ: на Украине водители подписывают машины, защищая от поджога
27 июля, 18:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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