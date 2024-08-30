https://ria.ru/20240830/kiberataka-1969547739.html

Швейцария заявила о 22 кибератаках во время конференции по Украине

Швейцария заявила о 22 кибератаках во время конференции по Украине - РИА Новости, 30.08.2024

Швейцария заявила о 22 кибератаках во время конференции по Украине

Швейцария зафиксировала 22 атаки методом отказа в обслуживании (DDoS) на правительственные интернет-ресурсы и сайты международных организаций, участвовавших в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:02

2024-08-30T17:02

2024-08-30T17:02

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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Швейцария зафиксировала 22 атаки методом отказа в обслуживании (DDoS) на правительственные интернет-ресурсы и сайты международных организаций, участвовавших в конференции по Украине в Бюргенштоке 15-16 июня, заявила РИА Новости официальный представитель Федерального ведомства по кибербезопасности Швейцарии (OFCS) Мануэла Зондереггер. "Незадолго до, во время и вскоре после конференции в швейцарском киберпространстве произошло несколько инцидентов. Среди них было 22 атаки методом DDoS на веб-сайты органов власти и организаций, участвующих в конференции", - сказала она. Зондереггер уточнила, что эти атаки вызвали лишь незначительные сбои в работе IT-инфраструктуры, не угрожая данным и IT-системам. "IT-службы кантонов Нидвальден и Обвальден сообщили о попытках мошеннического доступа к их системам электронной почты. Однако анализ, проведенный OFCS, показал, что это были оппортунистические атаки, не имеющие никакого отношения к конференции. Эти попытки закончились неудачами. Кантональные IT-службы и OFCS определили меры по усилению безопасности и немедленно их приняли", - отметила представитель ведомства. Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20240830/shveytsariya-1969544794.html

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